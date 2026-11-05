Prédio abandonado há 26 anos no Centro de Curitiba tem novo dono: revitalização custará R$ 30 milhões

Um edifício que permaneceu inacabado por cerca de 26 anos no Centro de Curitiba está sendo recuperado para dar lugar a um empreendimento residencial com 110 apartamentos. Localizado na esquina das ruas Presidente Faria e Alfredo Bufren, próximo à Praça Santos Andrade, o imóvel foi adquirido pela Gomes Imóveis, empresa do empresário Élcio Gomes.

O novo proprietário prevê um investimento superior a R$ 30 milhões na revitalização. A reforma será realizada por meio da técnica de retrofit, com previsão de entrega em 2028.

Conhecido anteriormente como Centro Empresarial Roberto Schiebler, o prédio começou a ser construído no fim da década de 1990, mas nunca chegou a cumprir sua função original. Ao longo dos anos, a estrutura inacabada chegou a ser utilizada como abrigo improvisado e estacionamento irregular.

Agora denominado Noov Vive, o empreendimento será desenvolvido pela Gomes Imóveis em parceria com a construtora Legno e a plataforma de gestão de moradia Housi. A proposta é aproveitar a estrutura existente e adaptá-la às exigências atuais de segurança, acessibilidade e funcionalidade, transformando o antigo edifício comercial em um residencial.

Segundo Élcio Gomes, o projeto envolve mudanças estruturais e arquitetônicas para adequar a construção às necessidades dos futuros moradores.

“O prédio será concluído com um projeto novo, uma reformulação estrutural e arquitetônica, adequando a modernidade e segurança de uma construção de 25 anos atrás para uma nova realidade da construção civil”, explica.

Com 21 pavimentos, o edifício terá apartamentos de diferentes tamanhos, desde studios de aproximadamente 24 metros quadrados até unidades de dois dormitórios, com cerca de 57 metros quadrados. A infraestrutura incluirá academia, lavanderia compartilhada, minimercado, jardim sensorial, horta coletiva e um espaço de convivência no terraço, com vista para a Serra do Mar.

A nova concepção reúne características de smart living, modelo que integra tecnologia e serviços à moradia, e senior living, voltado a soluções que favorecem a autonomia e o conforto de pessoas mais velhas. O empreendimento também pretende atrair estudantes e profissionais interessados em morar perto de universidades, comércio e serviços.

Entre os recursos previstos estão controle de acesso por reconhecimento facial e serviços administrados por aplicativo. A Housi será responsável pela gestão condominial e pela administração de locações de curta e longa duração.

O investimento deve ultrapassar R$ 30 milhões. Embora ainda não tenha divulgado o preço do metro quadrado, Gomes afirma que o empreendimento terá condições de pagamento facilitadas e possibilidade de financiamento bancário.

“Teremos um metro quadrado muito competitivo com a região, com entrada facilitada para os clientes e financiamento bancário”, afirma.

Outro diferencial apontado pelo empresário é o prazo de entrega, estimado em 24 meses, enquanto outros lançamentos da região, segundo ele, costumam levar aproximadamente 36 meses. Gomes também destaca a quantidade de unidades como uma vantagem para quem busca um condomínio com menor número de moradores.

“Com menos moradores, as pessoas poderão aproveitar melhor as áreas comuns do prédio, tendo mais espaço e conforto no dia a dia”, afirma Élcio Gomes.

Incentivos da Prefeitura para revitalização

A recuperação do imóvel acompanha o movimento de revitalização do Centro de Curitiba. Para o empresário, os incentivos municipais e o programa Curitiba de Volta ao Centro contribuíram para despertar o interesse do mercado imobiliário por construções que permaneceram desocupadas durante anos.

“Com incentivos da Prefeitura Municipal de Curitiba, o projeto de Volta ao Centro, o centro da cidade está voltando a ser o coração que essa cidade tanto precisa em termos de negócio e de vida urbana”, afirma.

A expectativa é que a chegada de novos moradores também contribua para movimentar o comércio e ampliar a circulação de pessoas nas proximidades da Praça Santos Andrade, inclusive durante a noite.

“Com novos moradores, teremos um aumento de consumo do comércio em volta da praça, fazendo que o centro tenha uma vida durante o dia e à noite”, avalia Gomes.

O empresário também destaca intervenções urbanas na região, como melhorias na iluminação da Avenida Marechal Deodoro, mudanças nos espaços destinados aos pedestres nas proximidades do Teatro Guaíra e a instalação de um módulo da Guarda Municipal. Para ele, essas iniciativas podem contribuir para tornar o entorno mais atrativo para moradores e comerciantes.

Segundo informações divulgadas sobre o empreendimento, aproximadamente 20% das obras estão concluídas. O projeto de retrofit prevê o aproveitamento da estrutura de concreto, alvenaria e reboco existentes, enquanto as intervenções atuais se concentram em acabamentos, esquadrias e instalações necessárias à nova utilização do prédio.

Com a entrega prevista para 2028, o antigo Centro Empresarial Roberto Schiebler deverá ganhar uma função residencial após mais de duas décadas de abandono, integrando o movimento de recuperação de imóveis da região central de Curitiba.