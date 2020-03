A Agência de Inovação do Sebrae está com inscrições abertas para o programa de pré-incubação Garage UFPR, em Curitiba. Até o dia 14 de março, grupos de dois a seis membros podem se inscrever para participar do projeto que tem duração de quatro meses. São oferecidas oficinas, mentorias e consultorias para os participantes que tenham o propósito de transformar ideias em soluções para cidades.

Para se inscrever, é necessário produzir um vídeo de até três minutos e preencher um formulário online. É preciso que as equipes tenham de duas a três pessoas. Em caso de grupos com até três participantes, a regra é que pelo menos um deles seja membro da UFPR. Em equipes maiores, o regulamento pede que haja ao menos dois membros da universidade.

O Garage UFPR oferece aulas em Curitiba e pretende abrir duas turmas: uma para propostas gerais e outra para projetos voltados ao agronegócio. Não só alunos como ex-alunos, professores, técnicos e pessoas da comunidade podem participar.

O programa é promovido pela Agência de Inovação UFPR, o Centro de Economia Aplicada, Cooperação e Inovação (Cea) e o Sebrae-PR.

Atividades uma vez na semana

As aulas e oficinas do programa serão realizadas no Hub de Inovação UFPR (Centro Politécnico). As reuniões da turma de projetos gerais vão acontecer todas as quartas-feiras e uma segunda-feira por mês, das 18 às 22 horas.

A turma de agronegócio deverá se reunir todas as terças, das 17 às 21 horas, e um sábado por mês, das 8 às 12 horas. Aos sábados, os participantes do projeto de agronegócio se encontram no Setor de Ciências Agrárias da UFPR, no Campos Cabral.

Serviço

Programa de Pré-incubação Garage UFPR

Inscrições gratuitas até dia 14 de março

Formulário de inscrição online (acesse aqui)

Acesse o edital neste link