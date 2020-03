Em Curitiba, 10 mil crianças e adolescentes vão acompanhar as Olimpíadas de Tóquio com um olhar mais atento. Os pequenos que participam do programa Escola + Esporte = 10 (EE10) treinam gratuitamente esportes olímpicos pela prefeitura, que oferece aulas em 49 modalidades esportivas toda semana.

O programa EE10 é coordenado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). As aulas acontecem no contraturno escolar em 665 turmas pela cidade. Todo o equipamento usado nas modalidades são oferecidos sem custo.

LEIA TAMBÉM – 29 linhas de ônibus vão passar a ser pagas só com cartão-transporte

Aulas de badminton do programa EE10. Foto: Pedro Ribas / Prefeitura de Curitiba.

Este ano, duas novas modalidades tem atraído os estudantes. A primeira delas é o triathlon, que envolve natação, ciclismo e corrida e é oferecido pela prefeitura em parceria com a Escolinha de Triathlon Formando Campeões, do triathleta Juraci Moreira Junior. Curitibano, Juraci participou das Olimpíadas em Sidney (2002), Atenas (2004) e Pequim (2008).

As aulas de triathletismo estão entre as mais disputadas mas ainda há vagas disponíveis no Clube da Gente da CIC às segundas e quartas-feiras, das 9 às 11 horas.

A outra modalidade que vem sendo sucesso entre a garotada é o badminton. O esporte que lembra um tênis jogado com raquetes tem duas turmas abertas: segundas e quartas, das 9 às 10h30, e terças e quintas-feiras das 13h30 às 15 horas. Há disponibilidade de 10 vagas no período da manhã e 15 vagas à tarde.

Como participar

Várias modalidades do programa estão com vagas abertas. As aulas são feitas atualmente em 36 centros esportivos da Prefeitura, além de nove escolas municipais e 107 entidades conveniados ou espaços com professores voluntários.

Por se tratar de um programa gratuito e com grande procura, as crianças que tiverem três faltas sem justificativa perdem a vaga do EE10. Os locais e horários das aulas disponíveis podem ser conferidos nos Núcleos Regionais da Smelj, nas Ruas da Cidadania.