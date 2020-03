Quem ainda só usa dinheiro para pagar o ônibus precisa ficar atento. A partir do dia 15 de março, 29 linhas convencionais vão passar a ser pagos exclusivamente com cartão-transporte. De acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), a medida visa reduzir o número de assalto nos ônibus, já que não vai haver circulação de dinheiro nos veículos.

Um levantamento da Urbs montra que 72% das passagens dessas 29 linhas escolhidas recebem pagamento com cartão-transporte. Apenas 28% dos passageiros pagam a passagem com o dinheiro.

No início da semana, a prefeitura anunciou que 34 linhas de ônibus de Curitiba vão passar a circular exclusivamente com micro-ônibus e sem cobradores aos finais de semana. Com essa mudança, o pagamento da passagem só será feito com o cartão-transporte.

De acordo com o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, a mudança não vai gerar demissões pois houve um grande número de aposentadorias de cobradores no ano passado.

Confecção do cartão

Para reforçar o atendimento a população que ainda não tem o cartão, a Urbs pretende estender o horário de funcionamento da sua unidade na Rua da Cidadania da Matriz, na Praça Rui Barbosa. Os usuários do sistema de transporte podem serão atendidos das 8 às 18 horas.

Em outros oitos postos de atendimentos da Urbs nas Ruas da Cidadania e Rodoferroviária, o atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18h30. O usuário que pretende fazer o cartão precisa apresentar um documento com foto e comprovante de endereço. É possível agendar o horário de atendimento no site www.urbs.curitiba.pr.gov.br.

Além disso, um posto temporário vai passar a funcionar no Memorial de Curitiba por 60 dias. A intenção da Urbs é criar nos próximos meses um módulo móvel para confecção de cartões, que vai percorrer os bairros da cidade.

Confira a lista de linhas convencionais que terão pagamento exclusivo por meio de cartão- transporte

160 – JD. MERCÊS/ GUANABARA

166 -V. NORI

168 – RAPOSO TAVARES

169 – JD. KOSMOS

170 – BRACATINGA

171 – PRIMAVERA

175 – BOM RETIRO/ PUC

180 – ÁGUA VERDE/ ABRANCHES

183 – JD. CHAPARRAL

360 – NOVENA

370 – RUA XV/ BARIGUI

380 – DETRAN/ VIC. MACHADO

462 – PETRÓPOLIS

463 – SOLITUDE

465 – ERASTO GAERTNER

468 – JD. CENTAURO

471 – V. SÃO PAULO

472 – UBERABA

474 – JD. ITIBERÊ

475 – CANAL BELÉM

561 – GUILHERMINA

663 – V. CUBAS

665 – V. REX

674 – NSA. SRA. DA LUZ

777 – V. VELHA

779 – VILA VELHA/ BURITI

860 – V. SANDRA

870 – SÃO BRAZ

876 – SAVÓIA

Confira a lista de linhas que usarão micro-ônibus nos fins de semana e aceitarão apenas cartão-transporte

916 – PINHEIROS – sábados

917 – JD. IPÊ – sábados

183 – JD. CHA – sábados e domingos

231 – BANESTADO/ CALIFÓRNIA – domingos

342 – BAIRRO ALTO/ BOA VISTA – domingos

371 – HIGIENÓPOLIS – domingos

822 – GABINETO – domingos

870 – SÃO BRAZ – domingos

876 – SAVÓIA – domingos

160 – JD. MERCÊS/GUANABARA – sábados e domingos

169 – JD. KOSMOS – sábados

171 – PRIMAVERA – sábados e domingos

170 – BRACATINGA – domingos

175 – B. RETIRO/PUC – sábados

811 – SATURNO – sábados e domingos

711 – ITATIAIA – sábados e domingos

714 – VILA MARISA – domingos

777 – VILA VELHA – domingos

615 – UBERLÂNDIA – sábados e domingos

622 – RONDON – sábados

627 – BOSCH – domingos

628 – CARBOMAFRA – domingos

630 – VITÓRIA RÉGIA – domingos

652 – V. VERDE – domingos

635 – LONDRINA – sábados e domingos

665 – VILA REX – sábados e domingos

674 – NSA. SRA. DA LUZ – sábados e domingos

370 – RUA XV/ BARIGUI – sábados e domingos

334 – AGRÍCOLA – domingos

463 – SOLITUDE – sábados e domingos

465 – ERASTO GAERTNER – sábados e domingos

468 – JD. CENTAURO – sábados e domingos

474 – JD. ITIBERÊ – sábados e domingos

600 – KAMYR/ QUARTEL GENERAL – sábados e domingos