A prefeitura de Curitiba decidiu prorrogar para o dia 31 de julho o prazo para a troca dos bloquinhos de papel do EstaR para créditos do EstaR Digital. O motivo para a prorrogação foi a grande procura de usuários para fazer o agendamento para a troca. Já foram atendidas 11,3 mil pessoas na Urbanização de Curitiba, empresa municipal que gerencia o trânsito na cidade.

A prorrogação foi feita para evitar a aglomeração de pessoas, medida essencial contra o avanço do coronavírus. “Verificamos que algumas unidades da Urbs já não tinham mais vagas nesta quinta-feira. Então, em função da pandemia e para dar mais tempo para o motorista, vamos prorrogar o prazo até o fim do mês”, diz o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Como fazer a troca do bloquinho de EstaR?

É possível trocar os bloquinhos de papel na sede da Urbs na Rodoviária de Curitiba ou nas unidades das ruas da Cidadania do Carmo, Pinheirinho, Cajuru, Boa Vista, Fazendinha, Santa Felicidade, Tatuquara, Bairro Novo e Matriz. É preciso agendar o atendimento pelo site da Urbs. O atendimento presencial é feito na sequência, das 11h às 17h. A troca é gratuita.

Com o horário agendado, basta levar os cartões no local escolhido que o atendente irá inserir os créditos no aplicativo que o usuário já deve ter instalado no celular. Os créditos serão recebidos em até 48 horas. Veja aqui a lista dos aplicativos disponíveis para o Estar Digital.

