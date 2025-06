Prazo de inscrição para vestibular da UFPR é prorrogado

As inscrições para o Vestibular 2026 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) foram prorrogadas até o dia 20 de junho. O processo deve ser feito exclusivamente online pelo site do Núcleo de Concursos (NC/UFPR). O prazo anterior se encerraria nesta sexta-feira (06), mas foi ampliado por mais duas semanas.

Os candidatos devem gerar o boleto da taxa de inscrição até o dia 20 e realizar o pagamento até 23 de junho. O valor é de R$ 195, o mesmo cobrado nos três últimos anos.

A decisão atende a um pedido da comunidade interna da universidade, especialmente de unidades localizadas fora de Curitiba, que ainda realizam eventos de divulgação dos cursos. Nesta semana, por exemplo, foram promovidas feiras de profissões no Setor Litoral, no Centro de Estudos do Mar e no Setor Palotina.

Vestibular UFPR 2026: data das provas

Apesar da prorrogação das inscrições, as datas das provas seguem inalteradas. A primeira fase, composta pela prova de Conhecimentos Gerais, será aplicada no dia 5 de outubro. Já a segunda fase ocorre nos dias 30 de novembro (Compreensão e Produção de Textos) e 1º de dezembro (provas específicas para cursos que exigem).

Ao todo, a UFPR oferece 5.313 vagas, distribuídas em 143 cursos nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo.