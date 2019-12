Um total de 120 pessoas contratadas pela Sanepar começaram a trabalhar na limpeza das praias paranaenses desde o último sábado (21). O projeto faz parte do Verão Maior, projeto do governo do estado que vai até o dia 1.° de março de 2020. Diariamente, as equipes da Sanepar farão a coleta manual dos resíduos das praias, num trecho de 48 quilômetros de areia. O material recolhido será transportado pelas prefeituras para local adequado. Atividades de educação socioambiental também estão sendo realizadas.

continua depois da publicidade

+ Leia mais: Tempo bom pra cair na estrada! Veja o movimento nas rodovias do Paraná em tempo real

O diretor de Meio Ambiente e Ação Social da empresa de saneamento, Julio Gonchorosky, destacou que a tarefa desempenhada pelos contratados é importante para garantir as praias mais limpas. O diretor também reforçou a necessidade do uso racional da água pelo veranistas e do correto descarte do lixo.

“O serviço de coleta e tratamento de esgoto no Litoral faz com o que o Paraná tenha as praias mais limpas do Brasil, com maior balneabilidade. Cumprimos, assim, nossa função principal que é levar qualidade de vida e saúde à população”, disse Gonchorosky à Agência Estadual de Notícias (AEN).

Equipe que atua na limpeza das praias. Foto:Divulgação/Sanepar.

Esgotamento Sanitário

De acordo com informações divulgadas pela empresa, a Sanepar aplicou mais de R$ 44 milhões na melhoria e ampliação do sistema de esgotamento sanitário, que aumenta em mais de 80% o atendimento com coleta e tratamento de esgoto no Litoral.

+ Leia mais: Papai Noel junta latinhas o ano inteiro para fazer Festa de Natal em cidade da RMC

Ainda segundo a Sanepar, foram concluídas as obras de ampliação das estações de tratamento de esgoto de Matinhos e de Ipanema, e da estação elevatória de Guaratuba. A empresa também informou que vistoriou cerca de 4,1 mil imóveis, que passaram a ter rede coletora para verificar caixa de gordura e se a ligação está correta.

Abastecimento de água

A promessa é de que não haverá falha no abastecimento de água potável durante o período de veraneio nas praias. A Sanepar diz que implantou dois novos reservatórios em Pontal do Paraná (Balneário Atami e Canoas), fez a recuperação estrutural dos reservatórios de Guaratuba e da Praia Grande, e também da estação de tratamento de água de Matinhos. Em Guaratuba, foram implantados 4 quilômetros de rede de distribuição para reforçar o sistema.

+ Leia ainda: Vídeo revelado pela polícia mostra Porsche acidentado dando ‘cavalo de pau’ em Curitiba

Também foram instalados geradores de energia nos principais sistemas de abastecimento que asseguram a continuidade do fornecimento de água mesmo em caso de falta de energia elétrica. As informações foram divulgadas no site da AEN.