Quem vai pegar a estrada nesta quarta-feira (25) deve encontrar tempo bom, com céu aberto e sem condições para chuva, pelo menos no período da manhã. À tarde, na região da Serra do Mar, os motoristas podem se deparar com pancadas de chuva, muito em função do calor e concentração de umidade. No entanto, a previsão é de tempo bom para todo o Paraná. Já o movimento tem sido tranquilo desde as primeiras horas do dia, de acordo com as concessionárias de pedágio das principais rodovias.

+ Leia mais: Papai Noel junta latinhas o ano inteiro para fazer Festa de Natal em cidade da RMC

Os destinos mais procurados são o interior do Estado e as praias dos litorais do Paraná e Santa Catarina. O pico de movimento deve seguir até a noite de sexta-feira (27). Veja abaixo o mapa com as informações do trânsito nas estradas em tempo real.

No sentido Santa Catarina, nesta manhã de quarta, nas rodovias BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR e BR-101/SC, o fluxo fluía normalmente. Apenas uma lentidão estava sendo registrada nas proximidades do acesso para São Francisco do Sul, na BR-101/SC. E, por volta das 10h, no sentido Curitiba da BR-116/PR, no km 152 (Mandirituba), as faixas foram interditadas devido a acidente na via. No entanto, segundo a Concessionária Arteris Planalto Sul, não foi necessário interromper totalmente o tráfego para atendimento dos envolvidos.

Ainda segundo a Artéris, o volume médio de veículos por dia nas praças de pedágio, entre os feriados de Natal e Ano Novo, deve chegar a 54 mil, cerca 58% acima da média. Já após esta quarta-feira (25) de Natal, o pico de tráfego relacionado ao Ano-Novo deve se concentrar entre os dias 26, 27, 28 e de 2 a 5 de janeiro.

+ Leia ainda: Vídeo revelado pela polícia mostra Porsche acidentado dando ‘cavalo de pau’ em Curitiba

Na BR-277, no trecho entre Curitiba e o Litoral do Paraná, cerca de 273 mil veículos devem passar pela rodovia, contando desde o último fim de semana até a quinta-feira (26), de acordo com informações da Concessionária Ecovia.

Nesta manhã de quarta-feira, segundo a Ecovia, o tráfego nas rodovias administradas pela concessionária era normal. Até o fim da manhã, não havia registro de acidentes graves.

Confira como está o trânsito agora nas estradas que deixam Curitiba

Acompanhe pelo Twitter