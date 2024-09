Porteiro de escola é preso após aliciar criança no Litoral do Paraná

O porteiro de uma escola em Morretes, no Litoral do Estado, foi preso em flagrante pelo crime de aliciamento de criança. O caso aconteceu nesta última quinta-feira (26). De acordo com a Polícia Civil, o porteiro teria feito comentários de cunho sexual dirigidos à menina.

A mãe da vítima compareceu à delegacia e comentou sobre a situação envolvendo a filha, que tem apenas 10 anos. Segundo o delegado, a Polícia Civil iniciou as investigações e descobriu que outras crianças também teriam passado por abordagens semelhantes.

“A proteção às crianças, garantida pela legislação, não abrange apenas a consumação de atos libidinosos, mas também certas condutas preparatórias, como conversas maliciosas com conotação sexual. Falar sobre temas sexuais com crianças, mostrar vídeos e outras condutas com a intenção de realizar atos libidinosos, já configura crime”, explica.

Após a autuação em flagrante, o indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denuncie!

Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque Denúncia.

Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada por meio do telefone 190.

