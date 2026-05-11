Oportunidades

Portal Emprega Curitiba oferece vagas em diversos setores da cidade

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz Tai
- Atualizado: 11/05/26 11h11
Vagas de emprego em plataforma online da Prefeitura de Curitiba. Foto: Deposit Photos

O portal Emprega Curitiba disponibiliza gratuitamente oportunidades de trabalho em diversos setores da economia da capital paranaense. A plataforma online reúne vagas de empresas da cidade e permite que candidatos se inscrevam de forma direta e gratuita.

Entre as oportunidades disponíveis estão posições como técnico de segurança do trabalho, operadora de vendas, atendente de cafeteria, costureira, auxiliar de produção, nutricionista e professor de inglês. Clique aqui para acessar todas as vagas.

O sistema funciona em quatro etapas: cadastro com preenchimento de currículo online, busca de vagas por bairro ou regional, candidatura às oportunidades escolhidas e acompanhamento do status da seleção pelo painel do usuário. As empresas entram em contato diretamente com os candidatos para agendar entrevistas, por isso é importante manter telefone e e-mail atualizados no cadastro.

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Empresas interessadas em anunciar vagas também podem utilizar a plataforma. O processo inclui cadastro do CNPJ, preenchimento dos detalhes da vaga com informações sobre cargo, requisitos, salário e localização, recebimento de currículos pelo painel e seleção dos candidatos conforme o perfil desejado. Descrições detalhadas das vagas ajudam a atrair profissionais mais alinhados às necessidades de cada empresa.

O portal conecta o trabalhador às empresas da capital em 4 passos simples:

  1. Cadastro: Crie sua conta e preencha seu currículo online.
  2. Busca: Filtre as vagas por bairro ou regional de sua preferência.
  3. Candidatura: Escolha a oportunidade e clique em ‘Candidatar-se’.
  4. Acompanhamento: Verifique o status da sua seleção direto pelo seu painel.

Dica: Mantenha seu telefone e e-mail atualizados. As empresas entrarão em contato diretamente com você para agendar entrevistas.

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