Um acidente envolvendo um Porsche na madrugada deste domingo (22) assustou a vizinhança do Mossunguê, em Curitiba. Por volta da 1h, o veículo bateu forte contra um poste na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, nas proximidades de um shopping da região. Com o impacto da batida, o poste foi arrancado do lugar. O motorista ficou ferido e o Siate foi acionado para prestar socorro. O carrão esportivo era vermelho, modelo Porsche Boxster.

Segundo informações do local, o motorista teria perdido o controle do veículo e rodado na pista até parar no poste. Mas as circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Carro ficou danificado após a batida. Foto: Colaboração.

O barulho da batida acordou os moradores. Além da preocupação com o estado de saúde do motorista, havia o temor de que a queda do poste deixasse as residências e apartamentos do entorno sem luz, durante o último fim de semana do Natal.

No entanto, na manhã deste domingo, a reportagem visitou o local do acidente e constatou que o poste danificado já havia sido substituído e a luz religada. Porém, a fiação telefônica ainda estava solta na calçada.

A reportagem tentou contato com a Copel para obter mais detalhes do serviço realizado no poste. Até o início da tarde deste domingo, a empresa ainda não havia dado retorno.

Local onde ocorreu o acidente, no bairro Mossunguê. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Outra ocorrência com Porsche

O acidente deste domingo é a segunda ocorrência com Porsche registrada em um período de 30 dias, em Curitiba. Em 21 de novembro, um Porsche avaliado em aproximadamente R$ 500 mil foi roubado de um lava-car no Centro Cívico. O veículo foi levado por três homens que renderam o funcionário do estacionamento para pegar a chave do carro.

A ocorrência foi por volta das 13h20. Uma hora e meia depois, o Porsche foi encontrado abandonado em uma rua no bairro Ahú. O Porsche, com placas de Campo Alegre (SC), foi devolvido ao proprietário.