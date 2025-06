Ponte de Guaratuba alcança 60% de execução; veja andamento da obra

As obras da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, chegaram a 60% de execução, segundo o relatório de obras do mês de maio. Com o andamento da construção, os acessos às cidades são novidade. A implantação da Ponte de Guaratuba está inserida na rodovia PR-412, dentro do município de Guaratuba, ao longo de um traçado com 3,07 km de extensão.

O projeto contempla acessos estruturados nas duas extremidades da ponte, que para melhor entendimento, são chamados de acessos do lado de Guaratuba com aproximadamente 940 metros de extensão e acesso do lado de Matinhos, que possui extensão próxima a 880 metros.

A seção transversal da rodovia é composta por 4 faixas de tráfego de 3,60 metros cada, faixas de segurança de 0,60 metros para cada lado, passeios com ciclovia, em ambos os lados, com 3 metros úteis. Além disso, todo o traçado contempla iluminação viária.

No lado de Matinhos, há dois retornos, baia para operação policial e acesso a Cabaraquara que margeia o parque Saint Hilaire pelo lado direito da rodovia. Já no lado de Guaratuba, há uma interseção viária que permite o acesso tanto ao centro da cidade quanto à praia de Caieiras. No acesso principal, está em andamento o rebaixamento do morro com o objetivo de melhorar a inclinação da rampa existente e para garantir a estabilidade do terreno, estão sendo executadas as contenções.

Como está o andamento da obra da Ponte de Guaratuba

Em maio, no lado de Guaratuba, tiveram continuidade os serviços de contenções, com a execução do solo grampeado, estaca raiz, tirantes e vigas de travamento, bem como na escavação para rebaixamento do morro. Já no lado de Matinhos, teve continuidade os serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação.

Há previsão de movimentação de 200.000 metros cúbicos de terraplenagem, entre escavação e aterro e execução de 50.000 metros quadrados de camadas de pavimentação, que contemplam reforço de subleito, sub-base, base e revestimento asfáltico.

Em maio, houve a continuidade na execução das estacas do trecho pré-moldado, envolvendo atividades de cravação, escavação e concretagem, além da fabricação e lançamento das vigas longarinas pré-moldadas, a execução das travessas do trecho pré-moldado, das aduelas de disparo dos apoios 4 e 5, bem como das lajes do trecho pré-moldado.

Para infraestrutura da ponte, até o momento, foi alcançada a marca de 50 estacas concretadas. São 17 estacas concluídas do trecho estaiado e 33 do trecho pré-moldado. Ao total, são 64 estacas, sendo 24 no trecho estaiado e 40 no trecho pré-moldado.

Na mesoestrutura, na execução das travessas que receberão as vigas longarinas, há o acumulado de 12 travessas finalizadas. Já na superestrutura, teve continuidade a fabricação das vigas longarinas pré-moldadas, chegando ao final do mês de maio com o acumulado de 95 estruturas fabricadas e 80 lançadas nas travessas (50%).

No trecho pré-moldado, teve continuidade o lançamento das placas pré-moldadas de concreto, também conhecidas como pré-lajes, sobre as vigas longarinas, onde posteriormente servem de forma para consolidação da laje.

Andamento do trecho estaiado da ponte

No trecho estaiado da Ponte de Guaratuba, o boletim de obras destaca a conclusão das etapas de infraestrutura (estacas e blocos de coroamento) e mesoestrutura (pilares) das torres principais. Com essa fase finalizada, teve início a execução da aduela de partida, elemento fundamental para a construção em balanços sucessivos.

A aduela de partida do apoio 04 já foi concluída, marcando o início da próxima etapa: a montagem do carro de avanço, estrutura metálica treliçada que permitirá a concretagem no local, das demais aduelas pelo método dos balanços sucessivos.

Ponte de Guaratuba ao vivo

A obra é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL). Ela pode ser acompanhada em tempo real por meio das câmeras de monitoramento, no site oficial da obra.

Como devem ficar os acessos

Acesso do lado Guaratuba:

Acesso do lado Matinhos:

