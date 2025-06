Novo Pix automático é lançado. Seu banco está preparado para a novidade?

O BC (Banco Central) vai lançar, nesta quarta-feira (4), o Pix automático, nova funcionalidade que permite a realização de pagamentos recorrentes de contas como as de água, luz, telefone, escola, academia e assinaturas.

A autoridade monetária prevê que a modalidade, que promete aposentar o débito automático no futuro, deve passar a operar no dia 16 de junho, mas algumas instituições financeiras já têm o sistema em funcionamento. Nele, o cliente só precisa autorizar a operação uma vez, sem fazer um novo pagamento a cada nova cobrança.

Ao autorizar as cobranças por Pix automático, o cliente deverá definir algumas regras, como o valor máximo de cada pagamento. Caso não concorde com o valor da cobrança, será possível cancelar o agendamento do pagamento até as 23h59 do dia anterior à cobrança.

Caso não haja saldo suficiente na conta do cliente no momento do débito, serão feitas três tentativas de cobrança em um período de até sete dias. Durante esse prazo, o cliente será notificado das tentativas e poderá providenciar os recursos para manter o serviço ativo.

A cerimônia para lançar o Pix automático contará com a participação do presidente do BC, Gabriel Galípolo.

Como funciona o novo Pix Automático?

– O cliente deve checar se a empresa (como sua academia ou seu serviço de streaming) oferecem o Pix automático como forma de pagamento

– Depois disso, será necessário autorizar o pagamento das cobranças e definir regras, como o valor máximo de cada pagamento e se vai usar ou não linha de crédito

– Periodicamente, nos dias anteriores ao pagamento, a empresa enviará a cobrança ao banco do pagador

– O banco do pagador agenda o pagamento e notifica o pagador, que pode conferir, antes do pagamento e no app da sua conta, se está tudo certo

– No dia do pagamento, o banco efetiva o pagamento da cobrança de acordo com as regras definidas na autorização

Pix automátivo x Débito automático

Segundo Thiago Amaral, especialista em meios de pagamento e fintechs do Barcellos Tucunduva Advogados, “no débito automático tradicional, o pagamento depende de convênios firmados entre empresas e bancos, o que limita o serviço a grandes instituições com relacionamento bancário formal”.

Já no Pix automático, o sistema funciona de forma padronizada dentro do próprio arranjo Pix, permitindo que qualquer empresa envie uma solicitação de cobrança e que qualquer cliente aprove diretamente pelo aplicativo do seu banco. Isso elimina a necessidade de convênios específicos e amplia a abrangência do serviço para pequenas e médias empresas.

Além disso, o Pix automático opera 24 horas por dia, sete dias por semana, com liquidação instantânea. “O cliente tem controle total sobre as autorizações: pode definir limites de valor, duração da autorização e cancelar a qualquer momento diretamente pelo app, garantindo mais transparência e autonomia”, diz o especialista.

Pix automático vai substituir débito automático?

Segundo Amaral, o Pix automático deve substituir o débito automático, mas essa transição será gradual, pois grandes empresas e bancos ainda precisam adaptar seus sistemas. Além disso, os consumidores estão acostumados ao modelo atual.

Quais os riscos do Pix Automático?

De acordo com o especialista, a modalidade pode apresentar riscos operacionais tanto para consumidores quanto para empresas, especialmente no início da sua implementação. Para os usuários, ele destaca a importância de prestar atenção no momento da autorização, entendendo bem o valor, a frequência e as condições da cobrança.

Para as empresas, os riscos estão relacionados à necessidade de adaptação dos sistemas internos para controlar autorizações, respeitar limites e lidar com cancelamentos feitos a qualquer momento pelo app.

Vi um erro no Pix automático. O que fazer?

Se o consumidor identificar uma cobrança indevida ou fora dos termos autorizados no Pix Automático, ele pode cancelar a autorização pelo aplicativo do banco, sem precisar contatar a empresa que realizou a cobrança. Amaral explica que também é possível bloquear futuras cobranças, ajustar os limites configurados e registrar uma reclamação junto à instituição para análise do caso.

Embora o Pix seja irrevogável, o cliente pode solicitar a devolução do valor diretamente à empresa recebedora. Caso não haja solução, é possível recorrer ao Banco Central ou ao Procon.

Para evitar erros, o especialista recomenda ainda que o consumidor mantenha as notificações ativas e revise periodicamente as autorizações cadastradas.

Banco do Brasil

O Banco do do Brasil liberou o uso do Pix automático no dia 29 de maio. Entre os diferenciais oferecidos pelo banco estão o agendamento de cobranças com até 90 dias de antecedência —acima do prazo mínimo exigido pelo BC, de dois a dez dias—, e a possibilidade de dividir automaticamente os recebimentos em até seis contas diferentes.

Bradesco

O Bradesco liberou o Pix automático para empresas correntistas que já utilizam o banco para receber pagamentos de seus clientes também correntistas da instituição no dia 3 de abril. Caso o pagador seja cliente de outra instituição financeira, o serviço ficará disponível em 16 de junho.

Para o cliente pessoa física usar a modalidade, é necessário verificar se a empresa que receberá a transferência oferece essa opção de serviço. Se sim, basta realizar o cadastro do pagamento fazendo a leitura do QR Code disponibilizado pela empresa no app Bradesco.

Banco BV

O BV irá começar a operar a opção em 16 de junho. Testes com a modalidade estão sendo feitos desde o final de abril.

C6 Bank

O C6 diz que iniciou os testes para operação do Pix automático e que a funcionalidade deverá ser liberada no dia 16 de junho.

ITAÚ

O Itaú diz que opera pilotos do Pix para pagamentos recorrentes desde março. O lançamento foi feito em abril e a medida está disponível apenas para empresas e pessoas físicas que também são clientes do banco. A partir deste mês, passa a se chamar Pix automático e viabilizará débitos em todas as instituições participantes do Pix.

NEON

A Neon prevê que a modalidade estará disponível para seus clientes em 16 de junho.

PICPAY

O Pix automático deve ser disponibilizado para todos os clientes do PicPay em 16 de junho.

SANTANDER

No Santander, o Pix automático está disponível para clientes pessoas jurídicas como recebedoras e para pessoas física e jurídica como pagadoras com contas na instituição desde novembro de 2024.

Testes para que clientes pessoa jurídica possam centralizar suas cobranças recorrentes no Santander e debitar clientes de qualquer instituição financeira participante estão sendo feitos desde abril. Essa forma de pagamento será lançada oficialmente no dia 16 de junho.

INTER

O Inter iniciou testes com o Banco Central no início de maio e também está realizando testes internos. A expectativa é que o produto esteja disponível conforme o cronograma anunciado pelo BC.

NUBANK

O Nubank está se preparando para oferecer o Pix automático dentro do prazo previsto pela regulação e diz que “comunicará os detalhes no momento adequado”.

XP

A XP estará apta a oferecer o Pix automático para clientes pagadores a partir de 16 de junho. Atualmente, está em fase de homologação e testes com a infraestrutura, mas ainda não iniciou testes com os clientes finais.

CAIXA ECONÔMICA

A Caixa diz que está envolvida na modernização dos meios de pagamento e participa ativamente das inovações do Pix e do Open Finance. A instituição integra o piloto regulatório do Pix automático e, desde abril, participa da fase de homologação junto ao BC.

MERCADO PAGO

O Mercado Pago afirma que já iniciou os testes do Pix automático.

BTG PACTUAL

O BTG Pactual iniciará a oferta da modalidade conforme o prazo estabelecido pelo BC. Os testes começaram no início de maio com uma base selecionada de clientes.

PAGBANK

O PagBank iniciou os testes com o BC em maio e disponibilizará o Pix Automático para seus clientes a partir de 16 de junho. A partir dessa data, os clientes poderão autorizar débitos recorrentes pelo app, com flexibilidade para escolher a periodicidade dos pagamentos e gerenciar tudo diretamente na plataforma.

SAFRA

O Safra irá oferecer a modalidade a partir do dia 16 de junho.

SICOOB

O Sicoob prevê liberar o Pix Automático para todos os cooperados a partir da data definida pelo Banco Central. Os testes foram iniciados na mesma semana em que o BC disponibilizou a ferramenta “Pix Tester”.

CIELO

A Cielo vai disponibilizar o Pix automático para todos os seus clientes a partir de 16 de junho. A empresa faz os testes necessários para garantir a implementação da modalidade.

STONE

A Stone prevê disponibilizar a funcionalidade do Pix Automático para todos os clientes Stone e Ton na visão do pagador a partir de 16 de junho.

GETNET

A Getnet diz que está acompanhando o desenvolvimento do Pix automático, mas ainda não há previsão para sua implementação aos clientes.