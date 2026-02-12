Porta de entrada da Ilha do Mel, Pontal do Sul transforma preservação em diferencial turístico

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pontal do Sul, no litoral do Paraná, construiu uma trajetória própria entre as praias urbanas do estado. Mais do que um destino de verão, o balneário funciona como ponto de chegada de visitantes, porta de acesso à Ilha do Mel e espaço de convivência entre moradores, pescadores, pesquisadores e turistas. Essa multiplicidade ajudou a moldar uma identidade que combina vocação turística, relevância científica e atenção constante às questões ambientais.

Para a vice-prefeita de Pontal do Paraná, Patricia Millo Marcomini (PSD), o balneário ocupa papel central no desenvolvimento local. “Pontal do Sul é um dos principais ativos turísticos do município, fundamental para o desenvolvimento econômico e para o fortalecimento da nossa imagem como destino litorâneo”, afirma.

Segundo Patricia, a praia cumpre função estratégica ao acolher visitantes e conectar diferentes experiências, mantendo o compromisso com a preservação do patrimônio natural. A proximidade com áreas ambientalmente protegidas e o mar de características mais calmas reforçam esse perfil.

Pontal do Sul também se destaca pela função náutica e por ser ponto de embarque para atividades de ecoturismo. Durante a alta temporada, recebe grande fluxo de visitantes. Já fora do verão, mantém rotina marcada pela presença da comunidade local e pela atuação de instituições acadêmicas instaladas na região.

Pontal do Sul investe em estrutura e planejamento

Nos últimos anos, o município direcionou esforços para qualificar a infraestrutura urbana e os espaços públicos do balneário. Entre as ações estão obras de pavimentação e drenagem, voltadas à melhoria da mobilidade e à redução de alagamentos, além da revitalização da passarela principal, da estrutura de embarque para a Ilha do Mel e da implantação de um mirante.

A requalificação de áreas ao longo da orla buscou tornar os espaços mais acessíveis e funcionais. “São iniciativas que fortalecem o turismo, valorizam os espaços públicos e elevam a qualidade de vida da população”, resume a vice-prefeita.

Patricia destaca ainda a construção da escultura da Tartaruga-de-Couro, que se tornou novo marco urbano e símbolo do compromisso ambiental do município. Na área ambiental, a gestão municipal tem priorizado projetos de contenção da erosão e intervenções em estruturas marítimas, com o objetivo de preservar a faixa de areia, proteger a costa e garantir maior segurança à navegação.

Paralelamente, programas de educação ambiental estão sendo desenvolvidos na rede municipal de ensino. Além disso, a presença do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (UFPR), instalado em Pontal do Sul, contribui para aproximar ciência e gestão pública. A atuação de pesquisadores fornece subsídios técnicos para decisões relacionadas à conservação ambiental, à gestão costeira e ao planejamento territorial.

União do turismo e da preservação ambiental

Unir o crescimento turístico à preservação ambiental é apontado como um dos principais desafios do balneário. A pressão sobre a infraestrutura durante a alta temporada, a mobilidade urbana e a necessidade de proteger áreas sensíveis, como manguezais, exigem planejamento contínuo.

Esse conjunto de fatores ajudou a posicionar Pontal do Sul no ranking internacional do Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias (CIF Playas) que avalia a qualidade ambiental, gestão sustentável e a experiência do visitante. No levantamento mais recente, o balneário aparece na 126ª colocação entre 200 praias avaliadas em 11 países, sendo a única representante do Paraná na lista.

No recorte nacional, ocupa a 27ª posição entre as praias brasileiras analisadas. O estudo considera critérios técnicos como qualidade ambiental, infraestrutura, segurança, acessibilidade e gestão do espaço costeiro. Para a vice-prefeita, esse reconhecimento é consequência de um trabalho consistente. “O destaque é resultado de uma estratégia permanente de aprimorar a infraestrutura e preservar o ambiente natural, mas também reflete práticas sustentáveis que já vinham sendo adotadas”, diz.

Para os próximos anos, a perspectiva da administração municipal é consolidar o balneário como destino turístico de referência, com foco na qualidade dos serviços e na sustentabilidade.

