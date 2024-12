Policial morre baleado no litoral do Paraná e namorada é suspeita do crime

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um policial militar de 28 anos morreu após ser baleado dentro de casa em Paranaguá, no litoral do Paraná, nesta segunda-feira (23). A vítima foi identificada como Marcos Aurélio dos Santos Júnior.

De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), a namorada do policial foi considerada suspeita pelos disparos. Ela foi levada até a delegacia e presa em flagrante pelo crime.

Em nota, a PCPR também disse que está investigando o caso e recolhendo mais informações. Já a Polícia Militar do Paraná (PMPR) afirmou que irá aguardar mais informações para fazer um pronunciamento oficial.