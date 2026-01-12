Policial militar morre em acidente de moto na BR-277, em Morretes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um policial militar morreu na manhã desta segunda-feira (12/1), após um acidente de trânsito no quilômetro 24,8 da BR-277, no sentido Curitiba, em Morretes, no litoral do Paraná. A ocorrência mobilizou equipes de emergência e provocou a interdição parcial da rodovia nas primeiras horas do dia.

A vítima foi identificada como Artur Bernardo Ferreira, de 42 anos. Ele era policial militar e estava lotado no 29º Batalhão da Polícia Militar, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, Artur sofreu uma queda da motocicleta. Ele morreu ainda no local do acidente.

Durante os trabalhos periciais, os agentes buscaram vestígios que indicassem o envolvimento de outros veículos, mas não constataram qualquer interferência externa na dinâmica do acidente. As causas ainda serão apuradas.

Em nota oficial, o batalhão prestou homenagem ao policial e manifestou solidariedade à família. “Neste momento de luto, o 29º BPM manifesta solidariedade e condolências aos familiares, amigos e irmãos de farda, reconhecendo os relevantes serviços prestados à Polícia Militar do Paraná”, informou o batalhão.

O trânsito na BR-277 foi totalmente liberado por volta das 7h30, após a conclusão dos atendimentos e da perícia no local. As informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas.

