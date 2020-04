A campanha “Desafio Sangue Solidário” da Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou ao Paraná e promete aumentar a coleta neste período de queda severa nos bancos de sangue. Aos menos 100 policiais já agendaram horários nos hemocentros do estado para a doação que vai reforçar o estoque de sangue que foi drasticamente reduzido por causa da pandemia do novo coronavírus.

O desafio nacional começou dia 6 de abril e passou por vários estados. O convite para os policiais do Paraná participarem veio de agentes de Pernambucano. A tarefa é desafiar os amigos, familiares e também colegas não só da PRF, mas de outras forças policiais, como as polícias Militar e Civil, a também doarem sangue. Quem encabeçou o desafio no estado foi o superintendente regional da PRF, Ismael de Oliveira.

“Aceitei o desafio e lanço para todos os policiais rodoviários federais do Paraná e também aos amigos da Polícia Mlitar a ingressarem na campanha”, convidou o superintendente.

Para confirmar a participação, a pessoa precisa gravar um vídeo ou tirar uma foto no momento da doação, quando desafia uma outra pessoa. O registro tem que ser postado no Instagram, marcando o perfil oficial da Polícia Rodoviária Federal, o @prfoficial, com a hashstag #DESAFIOSANGUESOLIDÁRIO. Para quem quiser doar, vale a dica: parceria do governo do estado com a Uber está fazendo corridas gratuitas para quem vai doar sangue em Curitiba. Londrina e Maringá usando um código especial.

“É um desafio que todos ganham, pois é preciso aumentar a quantidade de doação de sangue. Não tem prazo para terminar a campanha e já temos muita gente interessada. O leitor da Tribuna do Paraná é meu convidado para acabar com a escassez dos estoques dos bancos de sangue”, convida o policial Maciel Junior, assessor de imprensa da PRF.

Agendamento

O Hemepar adotou diversas medidas para evitar aglomerações no momento da doação. Por isso, é necessário agendar previamente a doação pelo aplicativo ou pelo site de serviços do governo do estado, o PIÁ (www.pia.pr.gov.br). O agendamento também pode ser feito pelo telefone (41) 3281-4000. São distribuídas 104 senhas diariamente pelo agendamento.

Os bancos de sangue orientam que o doador deve seguir recomendações das autoridades de saúde para saber se pode sair de casa com segurança durante a pandemia. Além disso, também é necessário preencher alguns requisitos para a doação:

ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável e acima de 60 anos já precisa ter doado anteriormente);

boas condições de saúde;

não estar tomando antibióticos ou medicamentos de uso contínuo

não ingerir álcool nas 12 horas anteriores à doação

estar descansado e alimentado

Em relação à Covid-19, são considerados doadores inaptos para a doação de sangue por um período de 30 dias aqueles que apresentarem sintomas respiratórios e febre ou terem tido contato, há menos de 30 dias, com pessoas suspeitas ou confirmadas de terem covid-19. Quem tomou a vacina da gripe devem entrar em contato antes com o local em que pretende fazer a doação.

Em Curitiba, são quatro lugares que a PRF indica para entrar na campanha Desafio Sangue.

Hospital das Clínicas – Biobanco

Endereço: Av. Agostinho Leão Junior, 108 – Alto da Glória

Agendamento pelo telefone: (41) 3360-1875

Hospital Erasto Gaernter

Endereço: R. Dr. Ovande do Amaral, 201 – Jardim das Américas

Agendamento pelo telefone: (41) 3361-5038

Hemobanco

Endereço: R. Cap. Souza Franco, 290 – Bigorrilho

Agendamento no SITE: http://hemobanco.com.br/site/agendamento-de-doacoes/

Hemepar

Endereço: Tv. João Prosdócimo, 145 – Alto da XV

Agendamento no site: http://www.saude.pr.gov.br/doacao