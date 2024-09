Polícia solta macaco durante ação na região metropolitana de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu um macaco durante uma ação na tarde desta segunda feira (16), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

A equipe policial estava realizando diligências quando localizou o animal preso dentro de uma gaiola.

“Apreendemos o animal, que estava preso no interior da casa do suspeito. O indivíduo foi levado para a delegacia, onde foi confeccionado um termo circunstanciado”, explica o delegado da PCPR Lucas Maia.

O homem responderá por praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, delito previsto na Lei de Crimes Ambientais, e poderá cumprir detenção de três meses a um ano, e multa.

Denúncias

A PCPR solicita a ajuda da população com informações referentes a maus-tratos, tanto de animais domésticos como silvestres. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Registro Online

A PCPR oferece o serviço de registro de boletim de ocorrência online para casos de violência contra animais. O registro online é rápido e evita deslocamentos desnecessários. Basta acessar o site da PCPR e clicar na opção “maus tratos a animais”.

