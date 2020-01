A Polícia Civil desvendou mais dois casos de maus-tratos a cachorros em Curitiba nesta segunda-feira (13). Na primeira delas, no bairro Sítio Cercado, três vira-latas presos por correntes eram alimentados com comida estragada. No bairro Cajuru, são bernardo, uma das maiores raças de cães, estava esquálido de tão fraco.

continua depois da publicidade

No caso dos vira-latas do Sítio Cercado, um homem de 50 anos foi autuado em flagrante e pode ficar detido de seis meses a um ano, além de multa. Os animais foram recolhidos pela Delegacia de Proteção e Meio Ambiente (DPMA) e levados a um abrigo na região metropolitana. “ Fazemos sempre o alerta para a população que se não tiver condições de ter um animal de estimação, não o tenha”, comenta o delegado Matheus Laiola.

LEIA+ Homem apontado como ‘maníaco do Sandero’ diz à polícia que tem aids

No Cajuru, o são bernardo estava em estado lamentável. O local estava infestado de fezes e urina. Além disso, o animal de grande porte apresentava fraqueza e mal conseguia se levantar – preciso de ajuda dos policiais. O dono do cachorro está viajando e prestará esclarecimentos à polícia quando voltar. O animal foi encaminhado a uma clinica veterinária para receber tratamento.

Maus-Tratos com animais

Segundo o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, praticar abuso, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos é passível de prisão de seis meses a um ano, além de multa. Abaixo, uma lista do que seria maus-tratos.

Manter os pets em lugares anti-higiênicos ou em locais que impeçam sua respiração, movimento ou descanso;

Deixar o cão ou gato exposto ao sol por longos períodos de tempo, ou, ao contrário, sem qualquer tipo de iluminação;

Obrigar o pet a trabalhos excessivos, inclusive em competições que possam causar pânico, estresse ou esforço acentuado;

Golpear, mutilar ou ferir voluntariamente qualquer órgão do pet (com exceção do procedimento de castração);

Não providenciar assistência veterinária em casos de acidentes ou de doença;

Não garantir alimento e água para o pet.

Abandono de animais