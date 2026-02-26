Polícia prende cinco suspeitos de roubar relógios de luxo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu cinco pessoas suspeitas de integrar um esquema de roubo de relógios de luxo em Curitiba. A operação foi realizada nesta quinta-feira (26/02) em São Paulo e no Paraná, após investigações iniciadas em novembro de 2025.

O caso que deu origem à investigação ocorreu quando uma mulher foi abordada por um motociclista armado enquanto dirigia entre os bairros Batel e Água Verde. O assaltante levou um relógio avaliado em R$ 150 mil. Segundo o delegado Fernando Zamoner, o crime não foi por oportunidade, mas planejado com antecedência.

Entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, a polícia registrou outras três ocorrências semelhantes na mesma região. As vítimas eram abordadas no trânsito por motociclistas armados que visavam especificamente os relógios de alto valor.

As investigações apontaram que o grupo agia de forma especializada, tendo como mentor um homem de São Paulo. Os suspeitos observavam potenciais vítimas em carros de luxo, como Porsche e Ferrari, utilizando três motocicletas para a abordagem e fuga.

Na operação, a PCPR apreendeu três motocicletas, placas adulteradas, um colete balístico, duas armas de fogo, munições e cinco relógios possivelmente roubados. Dos cinco presos, dois são de São Paulo, sendo um foragido com três mandados de prisão em aberto.

A polícia orienta que outras possíveis vítimas registrem Boletim de Ocorrência na Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba para auxiliar nas investigações e no mapeamento das ações do grupo.