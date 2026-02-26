Não repasse informações

Prefeitura alerta: golpistas tentam obter dados de aposentados por telefone

Aposentado da Prefeitura de Curitiba, fique atento ao golpe da prova de vida por telefone.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) emitiu um alerta sobre uma nova tentativa de golpe direcionada aos aposentados da Prefeitura. Nos últimos dias, pessoas têm recebido ligações de falsos representantes do IPMC solicitando a confirmação de dados pessoais e bancários para supostamente realizar a prova de vida.

O IPMC esclarece que não realiza a prova de vida por telefone e orienta os aposentados a não fornecerem informações aos golpistas. Em caso de recebimento dessas ligações, a recomendação é encerrar imediatamente a chamada.

Como é feita a prova de vida corretamente

A prova de vida é um procedimento anual obrigatório para aposentados e pensionistas manterem seus benefícios. Ela pode ser realizada de diversas formas legítimas:

1. Consulta ou atendimento no ICS e na rede credenciada do plano de saúde
2. Consulta ou atendimento pelo SUS de Curitiba
3. Atendimentos na Perícia Médica da Prefeitura
4. Atendimentos no IPMC
5. Pelo aplicativo GOV.BR (no mês do aniversário do beneficiário)

Aposentados que não realizam a confirmação no prazo de 12 meses recebem uma carta com data e horário para comparecer presencialmente ao Instituto. Para esclarecer dúvidas, o IPMC disponibiliza o telefone (41) 3350-3660 e o e-mail atendimentoipmc@curitiba.pr.gov.br.

