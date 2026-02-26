Operação Fura-Catraca apreende 4 adolescentes e detém 1 adulto em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) e a Urbs realizaram nesta quinta-feira (26/2) a segunda fase da Operação Fura-Catraca de 2026 em Curitiba. A ação, que ocorreu na estação-tubo Coronel Luiz José dos Santos, no Boqueirão, resultou na apreensão de quatro adolescentes e na detenção de um homem.

O objetivo da operação é fiscalizar, identificar e autuar passageiros que utilizam o transporte coletivo sem pagar a passagem. Participaram da ação agentes da Guarda Municipal, da Urbs e da Delegacia do Adolescente da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Segundo o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Rafael Vianna, a operação visa aumentar a segurança da população e garantir o funcionamento adequado dos serviços públicos municipais. Giovani Ribeiro, coordenador da área de Fiscalização e Mobilidade da Urbs, informou que a estação-tubo alvo da ação tem um histórico de invasões.

Na primeira fase da Operação Fura-Catraca de 2026, realizada em janeiro na linha Cabral/Portão, três homens foram detidos. Em 2025, foram realizadas sete operações, resultando na apreensão de 76 menores e na detenção de 80 adultos por crime previsto no Artigo 176 do Código Penal, que trata do uso de transporte coletivo sem pagamento.