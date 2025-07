Cãozinho aos gritos! Polícia investiga homem que foi flagrado maltratando cachorrinho em aeroclube de Curitiba

Um vídeo que mostra um homem maltratando um cachorro de pequeno porte causou revolta nas redes sociais e levou a Polícia Civil do Paraná (PCPR) a abrir uma investigação. O caso ocorreu no último domingo (20), nas imediações do Aeroclube do Paraná, localizado no Aeroporto do Bacacheri, em Curitiba.

Nas imagens, o homem aparece carregando o animal pela pele do pescoço, enquanto o cão grita. A gravação foi feita por uma mulher que presenciou a cena e tentou intervir. “Você está machucando o cachorro, sabia?”, questionou, indignada. Mesmo após ser alertado de que estava sendo filmado, o homem não interrompeu a ação e respondeu: “Ô, nossa! É?”, e continuou caminhando com o animal.

Assista:

Segundo o delegado Guilherme Dias, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, o autor já foi identificado e será interrogado. “Ele será responsabilizado criminalmente pelo crime de maus-tratos a animais. Quanto ao cachorro, já tomamos as medidas legais para retirá-lo da guarda do agressor e encaminhá-lo a uma nova família que possa oferecer amor e cuidados”, afirmou Dias.

A PCPR também investiga se o animal estava sofrendo outros tipos de tortura. A legislação brasileira prevê pena de até cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda, para quem for condenado por maus-tratos a animais.