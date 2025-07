Estação-tubo Oswaldo Cruz e mais cinco serão desativadas nesta quarta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais seis estações-tubo de Curitiba serão desativadas totalmente a partir desta quarta-feira (23). Os locais passarão por obras que fazem parte do programa da Urbanização de Curitiba (Urbs) de revitalização de 69 estações-tubo.

As obras nessas estações-tubo estão programadas até o dia 5 de agosto. Confira os locais afetados:

Estação-tubo Praça Oswaldo Cruz – sentido Pinheirinho. Os usuários poderão utilizar as estações-tubo Alferes Poli ou Coronel Dulcídio.



Estação-tubo Bairro Novo – sentido Centro. Os usuários poderão utilizar a estação-tubo Centro Médico Comunitário.



Estação-tubo Marumby – sentido Portão. Os passageiros poderão utilizar as estações-tubo Marechal Floriano ou Lindóia.



Estação-tubo Nova Europa – sentido Sítio Cercado. Os passageiros poderão utilizar as estações-tubo Araçá ou Eucaliptos.



Estação-tubo Pádua Fleury – sentido bairro. Os usuários poderão utilizar a estação-tubo Roberto Hauer ou Terminal Hauer.



Estação-tubo Passarela – sentido bairro. Os usuários poderão utilizar o Terminal Hauer ou a estação-tubo Hipólito da Costa.

Linhas de ônibus afetadas por obras em estações-tubo

As linhas que operam nessas estações são:

203 – Sta. Cândida / C. Raso

250 – Ligeirão Norte / Sul

502 – Circular Sul (horário)

503 – Boqueirão

506 – Bairro Novo

520 – Osternack / S. Cercado

602 – Circular Sul (anti-horário)

603 – Pinheirinho / Rui Barbosa

X12 – Especial Boqueirão

Revitalização

O projeto de revitalização das estações-tubo é dividido em lotes e prevê a substituição de elementos estruturais metálicos do piso com excesso de corrosão e troca do piso naval, borrachas, além da realocação da catraca da entrada para melhor acessibilidade.