Vídeo! Jovem é insultada e agredida por estar sem sutiã em Curitiba

Uma mulher está sendo investigada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por agredir uma jovem de 18 anos por, supostamente, ela estar sem sutiã. O caso aconteceu no Centro de Curitiba, no dia 16 de julho. Uma câmera registrou o momento em que a vítima foi violentada com socos na cabeça e puxões de cabelo. Assista no meio da matéria.

Segundo o advogado da vítima, Eduardo Holdorf, a jovem havia saído do cursinho preparatório quando foi surpreendida pela suspeita, que ainda não teve seu nome divulgado. Inicialmente, de acordo com a defesa da vítima, a mulher a agrediu verbalmente com insultos misóginos e preconceituosos por ela não estar usando sutiã.

“A agressora não apenas proferiu ofensas, como também ameaçou de forma reiterada tirar a vida da jovem, afirmando que ela e seu marido a matariam, além de desferir um soco na região da face da vítima”, afirma Holdorf.

Após as ofensas verbais, a vítima tentou se esconder em uma galeria de arte. Porém, segundo o advogado, a mulher teria a perseguido até o local onde a agrediu com socos e puxões de cabelo. Veja:

Holdorf afirma que a mulher só parou com as agressões quando outras pessoas começaram a gritar por socorro, momento em que ela fugiu do local.

Outra vítima teria sido atacada pela mesma mulher em Curitiba

Segundo o advogado, outra jovem foi atacada pela mesma mulher. O segundo caso teria acontecido na sexta-feira (18), dentro de um ônibus no bairro Hauer.

De acordo com Holdorf, a vítima, de 22 anos, foi surpreendida pela suspeita com socos. O motivo teria sido a maquiagem e o tênis que a jovem usava.

A Tribuna do Paraná procurou a PCPR para saber mais informações a respeito do segundo episódio. No entanto, a polícia ainda não se manifestou sobre esse caso. A defesa das jovens garante que forneceu à polícia dados relevantes sobre a possível identificação da suspeita, que segue em liberdade.