Motorista morre após caminhão carregado com geladeiras tombar na BR-376

Tijucas do Sul

Um motorista morreu na tarde desta terça-feira (22) na BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), após o caminhão que ele dirigia tombar. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 646, sentido Curitiba. A pista está totalmente bloqueada.

Segundo informações da PRF, a carreta teria saído da pista e tombado, por volta das 15 horas. O caminhão transportava uma carga de geladeiras.

A PRF informou que não há previsão para liberação da pista.