Vindos do Paraguai!

Uma organização criminosa que utilizava carros alugados para contrabandear cigarros foi desmantelada pela Polícia Federal, nesta sexta-feira (11), em Curitiba. Segundo a Polícia Federal, 45 Policiais Federais estão cumprindo 10 mandados de busca e apreensão na capital. As ordens judiciais foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Curitiba.

A suspeita é de que um grupo de 8 pessoas, na tentativa de burlar a fiscalização nas rodovias e evitar a apreensão de carros próprios por forças policiais e pela Receita Federal, utilizava carros alugados para a prática de contrabando de cigarros importados oriundos do Paraguai. Foram detectados 20 veículos com os quais foram feitas ao menos 25 viagens ao exterior, entre os meses de março e outubro de 2019.

A descoberta do modo de operação da quadrilha aconteceu após uma sequência inusitada de prisões em flagrante, realizadas pela Polícia Federal no Paraná. O órgão realizou, junto à Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio, um cruzamento de dados focado no aspecto financeiro e na descapitalização da criminalidade organizada.

Segundo a Polícia Federal, o grupo deve ter transportado cerca de 200 mil maços de cigarros no período investigado, com evasão de mais de 1 milhão de reais em tributos e multas junto à Receita Federal.

As penas relacionadas a contrabando e organização criminosa podem chegar a 8 anos de prisão.