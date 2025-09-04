Polícia Federal desarticula esquema de mineração ilegal em Curitiba e Araucária

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã desta quinta-feira (04), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Sandstorm para combater crimes de extração ilegal de areia e saibro em Curitiba e região metropolitana. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em propriedades localizadas nos municípios de Curitiba e Araucária.

Durante a operação, agentes federais apreenderam nove maquinários utilizados na atividade clandestina: seis caminhões caçamba, duas retroescavadeiras e um trator com pá carregadeira.

Segundo as investigações, as minas funcionavam sem autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM) e sem o licenciamento ambiental obrigatório emitido pelo Instituto Água e Terra do Paraná (IAT).

A ação policial está relacionada a cinco processos minerários distintos, todos envolvendo a extração irregular de areia e saibro, materiais amplamente utilizados na construção civil.

As investigações continuam em andamento, com foco na identificação e responsabilização de todos os envolvidos no esquema. A PF também trabalha para garantir o ressarcimento ao erário público dos valores sonegados e para assegurar a recuperação das áreas ambientalmente degradadas pela atividade ilegal.

A extração clandestina de minérios é crime ambiental e também representa usurpação e sonegação de bens da União, conforme previsto no artigo 2º da Lei 8.176/91 e no artigo 55 da Lei 9.605/98.