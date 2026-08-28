Polícia estoura minicentral de receptação em Curitiba e recupera 80 iphones

Mais de 100 celulares foram apreendidos durante operação realizada em Curitiba nesta quinta-feira (27). A ação da Guarda Municipal encontrou cerca de 80 iPhones e outros 30 aparelhos de diferentes marcas em um estabelecimento no Parolin.

O responsável pelo local foi preso por receptação, assim como outro suspeito detido por receptação de fiação. Alguns aparelhos consultados pelo número do IMEI apresentaram indicativo de roubo.

Os celulares e os dois detidos foram encaminhados à Central de Flagrantes. Os aparelhos serão catalogados e a origem deles será investigada pela Polícia Civil. A operação faz parte da 17ª fase da Ação Integrada Cabo Seguro, que combate a receptação de equipamentos furtados na capital paranaense.

Ao todo, sete locais foram vistoriados nos bairros Prado Velho, Parolin e Boa Vista. Durante a operação, 14 pessoas foram abordadas pela Guarda Municipal. A Secretaria Municipal do Urbanismo emitiu cinco notificações aos estabelecimentos fiscalizados, enquanto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizou seis notificações relacionadas a irregularidades ambientais.