Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 28/08/2026

ADILSON BERDUSCO, 82 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JANETE ROSA. Filiação: SANTIN ANDREA BERDUSCO e SANTINA MINTINI BERDUSCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
ALBERTO FLORES VASQUES, 74 ano(s). Cônjuge: SUMANITA MARQUES VIEIRA. Filiação: JORGE FLORES VASQUES e MERCEDES VASQUES RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 28 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 27/08/2026.
ALICE FERNANDES DOS SANTOS, 1 dia(s). Filiação: RONALDO MENDES DOS SANTOS e JESSICA RITA FERNANDES DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
AMILTON KAVULACK, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: ROSELIS KAVULACK. Filiação: JOSE KAVULACK e DOLARITE KAVULACK. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
ANA IVONE DINIS MILCZVSKI, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REGINALDO MILCZVSKI. Filiação: LAURINDO DINIS e ANA BRANDINA ANDRADE DINIS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 29 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
ATAIDE BRAZ, 60 ano(s). Cônjuge: IVANETE DOS SANTOS BRAZ. Filiação: JOSE BRAZ e MARIA LICERIA BRAZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
DALILA HARUE MIYAZI YAMASHITA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MASAYOSHI YAMASHITA. Filiação: SIZUO MIYAZI e SIZUE MIYAZI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
DERCI GAMBETA FRAGA, 83 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MANOEL JOSE FRAGA. Filiação: ANDRE GAMBETTA e MARIA FAGUNDES GAMBETA. Sepultamento: CREMATORIO ANGELUS, JOINVILLE-SC, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
DIRCEU ACHILES GENOL, 94 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: GLACY BUENO DOS SANTOS GENOL. Filiação: MANOEL ACHILES GENOL e ROSA ACHILES GENOL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
DIVINO ANTONIO DE ARAUJO, 80 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JORGE ANTONIO DE ARAUJO e MARIA DO CARMO AARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 28 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 27/08/2026.
EDUARDO CARINHAS WOLLNER, 14 hora(s). Filiação: KAIO MURILO WOLLNER e TAIANA RIBEIRO CANINHAS. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
ELIEUZA SCHUINDT COSTA, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOAQUIM MNENDES COSTA. Filiação: HORACIO SCHUINDT e MARIA SOFIA DE OLIVEIRA SCHUINDT. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
ENEIDA MARIA COSTA FERREIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIAO COSTA e LUCIA MARIA TEIXEIRA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 28 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 27/08/2026.
EUROTYDES PORTES MENDES, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAMAR MENDES. Filiação: ZACARIAS ANTONIO PORTES e FLORIZA MARIA PORTES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
FABIO MASSON REDONDO, 55 ano(s). Profissão: MASSAGISTA. Filiação: LAERTE PUPO REDONDO e ALICIA MASSON REDONDO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
GISELE APARECIDA GONCALVES DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: ALAIDE GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
GLADYS ANGELA NODRI LANGE, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO NODARI e EDWIGES CAMPIGOTTO NODARI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
HELENA CAMARGO FERREIRA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELOI ALVES FERREIRA. Filiação: JOAO CAMARGO e ERONDINA PRADO OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
JOANA DARC MOREIRA, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: LAURO MOREIRA e ZENILDA MARIANO ARCANJO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
JONAS TEIXEIRA NERY, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO TEIXEIRA e EUDHETE NERY TEIXEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
KENYA GRESSIELY DE SOUZA SATO, 44 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Cônjuge: MATEUS THIESEN. Filiação: HATIRO SATO e EDESIA DE SOUZA SATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 23:30h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
LEONOR AVELINO DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: GESUINO MORAIS DOS SANTOS. Filiação: JOSE AVELINO PEREIRA e VITALINA PICCINATTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
LUCAS DUPCHAK MULLER, 19 dia(s). Filiação: GUILHERME SIMI MULLER e ANA CLAUDIA DUPCHAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sexta-feira, 28 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 27/08/2026.
LUCIANA SILVA DE ABREU ALMEIDA, 47 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: FRANCISCO JOSE BACELAR ALMEIDA JUNIOR. Filiação: MARCO AURELIO CARNEIRO DE ABREU e MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
MARCOS VINICIUS NOVAK VERGILIO, 60 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: TIBURCIO VERGILIO e LIDIA VERGILIO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
MARIA DA LUZ CARVALHO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO CARVALHO e MARIA LUZIA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
MARIA ITO YAMAGUISHI, 82 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: SATOZI ITO e SINO ITO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
MARIA SALETE GUEDES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCI GUEDES. Filiação: PEDRO DA COSTA LEITE e DORALINA MARIA DAMACENO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
MIGUEL VALDIVINO DE CAMARGO, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSENI DA APARECIDA CAMPOS CAMARGO. Filiação: AGENOR DE CAMARGO e LAURENTINA PEREIRA DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
MOACIR TADEU FURTADO, 83 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: DORIVALDO FURTADO e NOEMIA RIBEIRO FURTADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 01:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
ODINIR UBALDINO, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: LAURENTINO ANTONIO UBALDINO e JULIA DA SILVA UBALDINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
ORLANDO KOCHAKI, 84 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: ELZIRA KOCHAKI. Filiação: HENRIQUE KOCHAKI e ANA ROSA KOCHAKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
OSMAR NECHI, 72 ano(s). Profissão: ENGENHARIA FLORESTAL. Filiação: ANTONIO OSVALDO NECHI e MITSUKA ONO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
OSNI DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JOCEMARA DA SILVA. Filiação: LOURIVAL LEANDRO DA SILVA e EVANILDA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
OZIEL FERREIRA DOS REIS, 75 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: AVANIR ALVES DOS REIS. Filiação: JOAO IZIDORO DOS REIS e MARGARIDA MARTINHA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
PAULO ROBERTO CARCERERI, 69 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ALAIR VAZ CARCERERI. Filiação: ANTONIO CARCERERI e SIRLEY MARIA CARCERERI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 28 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 27/08/2026.
PEDRO DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS e NAIR RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
PLINIO SANSANA NETO, 44 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELISCLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA. Filiação: ILOMAR SANSANA e SOFIA APARECIDA SANSANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
RAMIRO MANUEL PAULO DE FIGUEIREDO, 79 ano(s). Cônjuge: MARIA JULIA HORTA PAIVA FIGUEIREDO. Filiação: RAMIRO JOSE DE FIGUEIREDO e MARIA IRENE PAULO DE FIGUEIREDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 28 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 27/08/2026.
ROSANGELA DO ROCIO MACHADO, 61 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: ANIZIO MACHADO e MARIA ROSA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 28/08/2026.
SILVIA FOIATTO PERLE, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERICH JOSE PERLE. Filiação: PEDRO FOIATTO e EUGENIA FOIATTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
SIMONE CORREIA DAS NEVES, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: INACIO CORREIA DAS NEVES e ROSALINA PEDROSA DAS NEVES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 27 de agosto de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
SONIA MARA KONKEL BARBOSA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLESIO FERNANDES BARBOSA. Filiação: NIOLAU KONKEL e ELISA SANTOS CARDOSO KONKEL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
VANDIR DELGADO ARTE, 73 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: VALDOMIRO DOS SANTOS ARTE e LEOPOLDINA DELGADO ARTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
VERA LUCIA DE ASSIZ BOCHNIA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LAERTES BOCHNIA. Filiação: ERNESTO DE ASSIZ e ABMAIR DOS SANTOS DE ASSIZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
VERA LUCIA MARQUES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DARIO MARQUES BATISTA e CAROLINA PORTES MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.
WILSON VAZ NASCIMENTO JUNIOR, 52 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: WILSON VAZ NASCIMENTO e TEREZINHA VAZ NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 28 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/08/2026.