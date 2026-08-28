Trânsito em Curitiba: transporte de estrutura gigante trava ruas hoje

Nesta sexta-feira (28) o trânsito na Rua Paulo Gorski, no cruzamento com a Rua José Alexandrino, pode apresentar lentidão devido ao transporte de uma grande estrutura metálica. A carreta acessará a Rua José Alexandrino a partir da Rua Paulo Gorski e seguirá até a Rua Júlia Domakoski. Agentes de trânsito orientam o tráfego no local. Em razão dos bloqueios temporários, a linha de ônibus 865 – Jd. Esplanada terá seu ponto final alterado para a Rua José Alexandrino durante o período da operação.

Obras de infraestrutura e intervenções em andamento

Obras do Novo Inter 2 no Centro

A Avenida Presidente Getúlio Vargas segue com interdição parcial de meia pista no lado esquerdo, no trecho compreendido entre o Córrego da Vila Izabel e a Rua Cel. Hoche Pedra Pires. As obras do Novo Inter 2 no trecho têm previsão de término até o dia 11 de setembro, dependendo das condições do tempo (faltam 14 dias para a conclusão).

Intervenções viárias no Capão Raso

A Rua Prof. João Mazzarotto continua totalmente bloqueada entre as ruas Vereador Adeodato Volpi e Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas para o avanço dos trabalhos do Novo Inter 2. Os desvios indicados aos motoristas contemplam as ruas Vereador Adeodato Volpi, Francisco Raitani, Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas e Rodolpho Senff Junior. A previsão de término da interdição é até 22 de setembro (restam 25 dias).

Bloqueio parcial na Avenida Arthur Bernardes

Iniciado no dia 24 de agosto, o bloqueio parcial na Avenida Arthur Bernardes abrange o trecho entre as ruas Tamoios e Tabajaras, no sentido Campina do Siqueira, para serviços do Novo Inter 2. A intervenção tem previsão de duração de 60 dias, devendo se estender até a segunda metade de outubro (faltam 56 dias).

Interdição de faixa no Guabirotuba A Rua José Rietmeyer segue com bloqueio parcial na faixa da direita, no trecho entre a Avenida Canal Belém e a Avenida Senador Salgado Filho, no sentido de subida. A obra do Novo Inter 2 no local não interrompe a circulação dos ônibus e deve prosseguir até 28 de janeiro de 2027 (faltam 153 dias).

Obras de reciclagem asfáltica no Cajuru e Tarumã

No Cajuru, a Rua Thomaz David Borges passa por manutenção de reciclagem asfáltica ao longo de 625 metros, a partir da Rua Doutor José Giostri Sobrinho. No Tarumã, a intervenção ocorre na Rua Manoel Vicente de Oliveira Mello, entre a Rua Gottlieb Rosenau e a Marginal da Linha Verde. Em ambos os locais não há fechamento total, mas os veículos compartilham a pista com máquinas e operários, o que exige atenção redobrada e permite bloqueios pontuais.

Liberação parcial no Campina do Siqueira

Na Rua Major Heitor Guimarães, as faixas de tráfego no trecho entre a Pedro Viriato Parigot de Souza e a Ivo Zanloreni foram liberadas. No entanto, o cruzamento da via permanece sob bloqueio parcial.

Adequações viárias no Portão e Vista Alegre

No Portão, o cruzamento da Rua Capitão Tenente Máris de Barros com a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes permanece bloqueado até o dia 30 de agosto para obras (restam dois dias), permitindo apenas o tráfego de moradores e comerciantes locais. Como rota alternativa, a orientação é utilizar a Rua Coronel Airton Plaisant. No Vista Alegre, a Rua Doutor Roberto Barrozo continua com duas faixas bloqueadas entre as ruas Jacarezinho e Tenente João Gomes da Silva, também devido às obras do Novo Inter 2.

Mudanças permanentes de sentido e preferência

Novo sentido de circulação no Cajuru

Desde quinta-feira (27), a Rua Salim Tacla passou a operar em sentido único de circulação no trecho entre a Rua Coronel Carlos Bardelli e a Rua Roraima. A alteração foi sinalizada pela Setran para organizar o fluxo local.

Alteração de preferencial no Uberaba e Santo Inácio

No Uberaba, a Rua Lourdes Erzinger Correia passou a ter preferência de tráfego sobre a Rua Waldomiro Daldigan. Já no bairro Santo Inácio, a preferência de tráfego passou a ser da Rua Augusto Ricciardella Correia em relação à Rua Ney Itiberê Piá de Andrade. As mudanças contam com nova sinalização.

Sentido único no Portão

As ruas Roberto Christensen e Luiz Delfino operam com novas diretrizes de trânsito. A Rua Roberto Christensen passou a ter sentido único entre a Rua Jorge Borsatto e a Rua Luiz Delfino. Por sua vez, a Rua Luiz Delfino segue em sentido único a partir da Rua Roberto Christensen até a Rua Flávio Ribeiro.

Novo calçadão no Centro

A via lenta da Avenida Sete de Setembro foi permanentemente fechada ao tráfego de veículos para a implantação de um novo calçadão integrado às obras do BRT Leste-Oeste, na região da Praça Eufrásio Correia. O motorista que segue pela via em direção à Praça do Japão deve obrigatoriamente dobrar à direita na Rua Barão do Rio Branco, acessar a Rua Visconde de Guarapuava, entrar na Rua Lourenço Pinto e retornar à Sete de Setembro.