Polícia encontra jovem fugindo pelo telhado em Curitiba; motivo surpreende

No flagrante!

Policiais militares do 13º Batalhão prenderam um jovem de 21 anos por tráfico e receptação de produtos roubados na noite desta terça-feira (24), no bairro Novo Mundo, em Curitiba.

Os policiais localizaram aproximadamente 80 quilos de drogas e três aparelhos celulares roubados foram localizados com o suspeito.

Os integrantes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) do 13º BPM chegaram até a residência do suspeito após receberem a informação do sinal de localização de dois celulares roubados no endereço.

No local, os militares chamaram os moradores da casa para terem informação da denúncia, sendo que neste momento o rapaz, ao notar a presença dos policiais, tentou fugir pelos fundos do imóvel. Na tentativa de fuga, o suspeito subiu no telhado de um galpão para fugir e acabou sendo alcançado e preso.

“A informação precisa que chegou para a equipe foi importante para os policiais irem até o endereço indicado, lá fomos surpreendidos e conseguimos recuperar os bens das vítimas e tirar de circulação esta quantidade expressiva de entorpecente”, relatou o aspirante Sobral do 13° batalhão.

Os dois aparelhos que davam sinal de localização em tempo real estavam no bolso da calça do rapaz abordado, ele não confirmou para os policiais a origem dos dois celulares encontrados.

Na casa, os policiais recuperaram mais um celular e descobriram diversos tabletes e sacos plásticos com entorpecentes, que totalizaram 76 kg de maconha e 1,2 kg de crack. Além disso, haviam diversos materiais utilizados na prática do crime de tráfico, como balança de precisão e embalagens.

O homem e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes de Curitiba.

