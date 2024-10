Polícia cumpre em Curitiba mandados contra envolvidos em exploração sexual de crianças

Uma operação policial em Curitiba e mais quatro cidades do Paraná tem como objetivo cumprir dez mandados judiciais contra pessoas envolvidas à exploração sexual virtual de crianças e adolescentes. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR) estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e outros nove mandados de busca e apreensão. A investigação conta com apoio da Polícia Federal.

Além de Curitiba, a ação ocorre simultaneamente em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba; Guaratuba, no Litoral; Palmas, no Sul do estado; e Nova Londrina, no Noroeste. Após aproximadamente um ano de investigações, a PCPR identificou suspeitos de armazenar e compartilhar material pornográfico infantil pela internet. Em um dos casos, foi constatada a produção desse tipo de conteúdo.

“As investigações da PCPR apontam que os suspeitos armazenavam e compartilhavam material pornográfico infantil na internet. Em um dos casos, também houve a produção desse material e a prática de estupro de vulnerável”, informou o delegado da PCPR Thiago Soares.

Segundo o delegado da PCPR José Barreto, esta é a segunda fase da operação, que teve início em março com a prisão em flagrante de dois suspeitos.

“A operação teve a primeira fase deflagrada em março, resultando em duas prisões em flagrante. Nesta nova fase, os policiais civis darão continuidade à repressão desses crimes, focando no compartilhamento, armazenamento e produção de material pornográfico infantojuvenil, além do crime de estupro de vulnerável”, explicou o delegado.