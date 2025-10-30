Polícia Civil abre vagas de estágio de nível médio, técnico e superior no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) abriu 83 vagas de estágio para estudantes de nível médio, técnico e superior em 28 cidades do estado, como Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana. Interessados têm até 4 de novembro para fazer a inscrição pela internet.

Do total de vagas são: 46 de nível Superior para ampla concorrência; 14 de nível Superior para pessoas com deficiência (PCD); 13 de nível Médio Regular e 10 de nível Médio Profissional (Técnico Integrado). Conforme o edital, as oportunidades de nível superior são destinadas a estudantes dos cursos de direito, comunicação social e design. As vagas de nível médio e técnico são para as áreas de informática ou administração.

Para se inscrever, é preciso fazer um cadastro no site da PCPR e selecionar a vaga no site da Central de Estágios do Paraná. Os interessados devem ter mais de 16 anos, não estagiar em mais de um órgão estadual, não ter vínculo com uma das instituições de ensino conveniadas com o governo estadual e não ter realizado estágio vinculado à Central de Estágio nos últimos dois anos.

De acordo com o edital, o processo seletivo é composto pelas seguintes etapas: inscrição; preenchimento do formulário de inscrição; análise do índice de rendimento acadêmico (IRA) e curricular realizada pelo Grupo Auxiliar de Recursos Humanos; e entrevista pessoal.

Confira as cidades do Paraná com vagas de estágio na Polícia Civil

Alto Paraná

Altônia

Ampére

Araucária

Arapoti

Campina Grande do Sul

Campo Largo

Cascavel

Centenário do Sul

Corbélia

Cornélio Procópio

Curitiba

Dois Vizinhos

Guaíra

Guarapuava

Joaquim Távora

Loanda

Londrina

Maringá

Palmas

Paranavaí

Pinhais

Porecatu

São João do Triunfo

São José dos Pinhais

Sarandi

Telêmaco Borba

União da Vitória