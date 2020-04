O valentão que bateu em um médico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sítio Cercado, em Curitiba, na quarta-feira (8) foi autuado lesão corporal dolosa pela Polícia Civil do Paraná. O homem de 40 anos foi diagnosticado como suspeito de infecção pelo novo coronavírus e se negou a ficar isolamento. Durante a confusão, teria agredido o médico com um soco no nariz.

Além da lesão corporal, ele responderá por ter infringido determinação do Poder Público, destinada a impedir a propagação de doença contagiosa.

Assim que tomou conhecimento do fato, a Polícia Civil foi até o Hospital Evangélico, local para onde o paciente havia sido transferido após a confusão. Segundo relato de testemunhas, o autuado cuspiu em médicos e enfermeiros em claro sinal de desrespeito aos bons modos e na tentativa de contaminar as pessoas com a covid-19.

Em depoimento tomado no hospital, o homem disse que não poderia ficar internado, pois realizaria uma mudança no próximo sábado, e por esta razão resistiu ao internamento e agrediu a equipe de saúde. Ele nega o ato hostil de cuspir nos funcionários da UPA.

A Polícia elaborou um Termo Circunstanciado e o paciente responderá pelos crimes em liberdade. Se condenado, a pena por ter infringido determinação do Poder Público é de um mês a um ano, além de multa. Já a de lesão corporal é de dois meses a um ano.

Prefeito se solidarizou com médico

Pelo Facebook, o prefeito Rafael Greca diz se solidarizar com o médico Igor Kazuo, vítima da agressão. “Telefonei comovido ao Doutor Igor para agradecer a dedicação ao nosso SUS Curitibano. Dele ouvi corajosa profissão de Fé na Medicina”, comenta o prefeito em sua rede social.

