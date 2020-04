Na manhã desta quarta-feira (8), um paciente de 40 anos com suspeita de Covid-19 agrediu fisicamente um médico e cuspiu em toda a equipe da Unidade de Pronto Atendimento do bairro Sítio Cercado, em Curitiba. De acordo com o Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná (Simepar), o homem estava internado na UPA e teria ficado transtornado ao receber a notícia de que iria para o hospital.

Durante a situação, o paciente teria arrancado o acesso venoso e foi pra cima da equipe médica. O médico Igor Kazuo, segundo o Simepar, não teve tempo para se paramentar. Ele teria ido até a porta da sala onde estava o paciente, falando com o homem a uma distância segura. Mas o rapaz partiu para cima do profissional e o agrediu.

Em nota, o Simepar lamenta o ocorrido e diz que se preocupa com a proteção de todos os profissionais que atuam na linha de frente. “Como não há testes suficientes e muitos pacientes são assintomáticos, o sindicato defende a necessidade de EPIs de maior proteção para todos”, afirma o sindicato.

Pelo Facebook, o prefeito Rafael Greca diz se solidarizar com o médico Igor Kazuo. “Telefonei comovido ao Doutor Igor para agradecer a dedicação ao nosso SUS Curitibano. Dele ouvi corajosa profissão de Fé na Medicina”, comenta o prefeito em sua rede social.

#OrgulhoDeCuritiba Doutor Igor Kazuo, médico da UPA do Sítio Cercado, narra o violento atentado que hoje sofreu da parte de um paciente transtornado pela possibilidade de estar com corona virus. Telefonei comovido ao Doutor Igor para agradecer a dedicação ao nosso SUS Curitibano. Dele ouvi corajosa profissão de Fé na Medicina : "Obrigado pelo apoio, Prefeito. Não permitirei que isso abale meu propósito de cuidar daqueles que necessitam, principalmente neste período tão dificil. Estou num flat, longe de meus pais idosos, mas quero logo poder voltar a trabalhar." Este Curitibano tem a fibra dos heróis da História. Nele brilha a #LuzDosPinhais. Meu coração de Prefeito propõe seu exemplo a todos os covardes que usam esta hora tão grave para tentar impor suas visões de mundo, nem sempre corretas, quase sempre obtusas, superadas e trevosas.Não passarão. #CuritibaContraVirus #BoaNoiteDoPrefeitoGreca Posted by Rafael Greca de Macedo on Wednesday, April 8, 2020

Secretaria afirma que não há falta de EPIs

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) afirma em nota que seguem todas as normas do Ministério da Saúde para o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), fato comprovado por laudos de inspeção dos Conselhos Regionais de Mecidina (CRM-PR) e de Enfermagem (Coren-PR).

A prefeitura reforça ainda que não há proibição do uso de EPIs para os colaboradores. “A fundação vai além das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e está fornecendo os equipamentos mesmo em situações em que não seriam necessários, segundo o Ministério da Saúde”, explica.

Tanto a Secretaria da Saúde quanto a Feas repudiam a agressão ao médico e se solidarizam com a vítima e lamentam a tentativa do sindicato de relacionar a violência à suposta falta de EPIs.

Casos em Curitiba

De acordo com o último boletim divulgado nesta quarta-feira (9), a cidade tem atualmente 228 casos confirmados, 147 casos suspeitos, 749 descartados e 83 pessoas já recuperadas. Hoje há 57 pessoas internadas na capital, 24 delas em estado grave, contando com o uso de respirador pulmonar na UTI. Duas pessoas morreram em Curitiba nas últimas 24 horas.