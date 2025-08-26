Polícia Ambiental monitora possível presença de onça-parda em Campo Largo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Ambiental está monitorando a possível presença de uma onça-parda em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A vigilância começou depois que o influenciador Mayk Leão publicou um alerta nas redes sociais sobre a possível presença do animal na região. Conforme a Polícia Ambiental, uma ovelha teria sido atacada na zona rural do município no último domingo (24).

Segundo Mayk, a polícia foi até a chácara dele e identificou onde a onça estaria se alimentando. “Ela tentou me atacar, eu tive que pedir ajuda para os vizinhos buzinar o carro, para ela se afastar, que ela estava na frente da minha casa”, afirma Mayk.

A Polícia Ambiental afirma que, assim que o animal for identificado, será feito contato com o Instituto Água e Terra (IAT) para uma possível realocação da onça-parda. Em nota, o IAT diz que, até o momento, não foi acionado e não está monitorando qualquer caso de animal silvestre na região.

Cuidado redobrado

Segundo a polícia, nenhum ataque a humano foi registrado oficialmente, apenas o caso da ovelha. A corporação ressalta que a população deve manter cuidado maior com animais domésticos e crianças, buscando colocar cercados próximos a áreas de mata densa.

Mayk reforça que o alerta não é para incentivar a caça ao animal, mas falar sobre os cuidados. A caça do animal é crime.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Campo Largo afirma que monitora a situação em conjunto com os órgãos competentes e reitera que a onça não deve ser morta.

“Sua passagem, caso deixe vestígios, deve ser comunicada imediatamente ao Instituto Água e Terra (IAT) pelos telefones (41) 3213-3700 ou (41) 99554-3114”, afirma. Segundo a SMMA, um informativo está sendo elaborado e será distribuído para moradores da região até sexta-feira (29).

