PMs são alvo de investigação após vídeo de agressão durante abordagem em Curitiba

Dois policiais militares são investigados em um procedimento administrativo instaurado após a divulgação de um vídeo que registra uma agressão no Centro de Curitiba. As imagens mostram dois agentes agredindo um homem na calçada durante cerca de sete minutos.

Segundo nota da Polícia Militar do Paraná (PMPR), os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego e suspeita de tráfico de drogas na região central de Curitiba no sábado (3).

A corporação afirma que o homem resistiu à abordagem da equipe, conforme registrado no Boletim de Ocorrência. O vídeo foi gravado durante a ação. Nas imagens, o homem recebe socos e chutes.

Em determinado momento, ele cai no chão, agarra a perna de um dos policiais e continua sendo agredido. É possível ouvir os PMs ordenando que ele “vire de costas”, “deite no chão” e “pare de fazer força”.

Assista, abaixo, o momento da agressão:

O registro mostra ainda um dos policiais pisando na cabeça do homem e dando chutes no rosto dele. Em seguida, um dos agentes vai até a calçada e verifica os pertences do homem, entre eles uma coberta e uma mochila. A mochila é levada até a viatura, enquanto o policial confronta o homem.

Ao final do vídeo, os policiais fecham o porta-malas onde o homem está, guardam a mochila dentro da viatura e entram no veículo. A ocorrência resultou na elaboração de um Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP), segundo a PM, e não há informações sobre o estado de saúde do homem agredido.

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a PMPR afirmou que conduz um procedimento administrativo para analisar a ocorrência. A corporação também “reafirma seu compromisso com a legalidade, a ética e a transparência, assegurando a adoção das medidas cabíveis, conforme os resultados da apuração e a legislação vigente”.