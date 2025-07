PM recupera 237 kg de explosivos com alto poder destrutivo no Paraná

Em uma operação complexa, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) retirou cerca de 237 kg de explosivos de um veículo estacionado em Campo Mourão, na região Centro-Oeste do Estado. Se acionado, o explosivo – comumente utilizado em mineradoras e pedreiras – tem algo poder destrutivo, podendo causar danos severos em construções e causar mortes em áreas populosas.

A ocorrência mobilizou o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), além de mais de 100 pessoas que tiveram que deixar as suas casas nas proximidades do bairro Jardim Lar Paraná na tarde desta terça-feira (1°). Com a conclusão da retirada e a neutralização dos riscos, o retorno foi liberado.

Uma equipe do 11º Batalhão identificou o automóvel suspeito no fim da manhã desta terça e, ao verificar a presença de artefatos explosivos, isolou a área e solicitou apoio da unidade especializada, que foi enviada de Curitiba por aeronave do Governo do Estado.

Durante a inspeção, os policiais localizaram 132 unidades de emulsão encartuchada, um tipo de explosivo comercial e seis metros de cordel detonante.

Todo o conteúdo foi recolhido pelo Bope e encaminhado à análise técnica, que resultará em um relatório oficial para contribuição nas investigações por parte da Polícia Civil do Paraná (PCPR). Bombeiros e representantes da Defesa Civil também participaram dos trabalhos.

O que é e quais os riscos da emulsão encartuchada

A emulsão encartuchada é um explosivo de alta energia e alta densidade, amplamente utilizado para desmonte de rochas maciças. Uma das vantagens da emulsão encartuchada é sua alta resistência à água, o que a torna ideal para uso em furos com presença de água. Além disso, ela é considerada segura para manipulação, transporte e armazenagem devido à sua baixa sensibilidade a choque e atrito.

Embora o valor exato varie ligeiramente entre diferentes fabricantes e formulações, a dinamite (que tem um poder similar à emulsão encartuchada) pode ter uma densidade energética 60% maior que o TNT.

Caso acionado, o explosivo causaria uma poderosa onda de choque capaz de causar danos estruturais severos a edifícios em um raio considerável, além de ferimentos graves ou fatais a pessoas próximas. Uma grande quantidade de gases a altíssimas pressões, que, combinados com a onda de choque, são responsáveis pela fragmentação e deslocamento de materiais (como rochas em uma pedreira ou escombros em um cenário não controlado).