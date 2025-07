Acidente em pátio de restaurante na BR-277 tem vazamento de gasolina

Um acidente envolvendo dois caminhões no km 28 da BR-277, em Morretes, sentido Curitiba, complica o trânsito na rodovia, na manhã desta quarta-feira (02). A colisão ocorreu no pátio do restaurante Siri Cascudo e resultou no vazamento de gasolina de um dos veículos envolvidos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos caminhões era do tipo tanque e transportando o combustível.

O impacto da batida atingiu o compartimento de carga, provocando o vazamento. Felizmente o vazamento foi contido, evitando maiores riscos.

Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de vítimas.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉