Três homens suspeitos de cometer assaltos a farmácias de Curitiba e região foram presos pela Polícia Militar (PM) na tarde desta quarta-feira (27). Um deles é suspeito de abusar sexualmente de três mulheres durante um assalto a uma farmácia no bairro Jardim das Américas na noite de terça-feira (26). Além de aterrorizar as clientes e funcionárias, o homem também levou R$ 200 do caixa da farmácia e um celular.

Segundo a PM, as equipes procuravam pelo suspeito do abuso sexual desde que a ocorrência foi registrada. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) da Polícia Civil.

De acordo com o capitão Carlos Leal, do 20.º Batalhão da PM, nos últimos dias, a polícia já vinha buscando por uma quadrilha que estaria praticando vários assaltos a farmácias. “Com o assalto da noite de terça-feira, as equipes ampliaram as buscas e tivemos êxito nas prisões”, disse o capitão.

O primeiro suspeito foi preso em Quatro Barras, região metropolitana. Os outros dois foram presos no bairro Uberaba, vizinho do Jardim das Américas, em Curitiba.

Com eles foram encontrados produtos de roubo, uma arma de fogo, bloqueador de celular e drogas. Dois veículos que estavam com eles também foram apreendidos, uma caminhonete Tucson e Voyage.

“Esse crime do Jardim das Américas será investigado. Possivelmente, outros também em que eles estejam envolvidos”, afirmou o capitão Leal.

Na DFR, os suspeitos deverão passar pelo reconhecimento das vítimas da farmácia do Jardim das Américas e de outros estabelecimentos.

Terror na farmácia

Segundo relatos, o suspeito entrou sozinho na farmácia, pegou alguns produtos e se dirigiu ao caixa. Foi nesse momento que ele deu voz de assalto. Com uma pistola, pegou o dinheiro e separou os homens das mulheres que estavam na farmácia.

Três mulheres foram levadas para uma pequena sala onde o abuso sexual foi cometido. Depois de meia hora, o homem deixou a loja com o aparelho celular de um dos clientes e dinheiro. A PM foi acionada e realizou buscas nas imediações. A prisão viria a ocorrer na nesta tarde de quarta-feira.

Pelas câmeras de segurança, percebe-se que o criminosos é um homem branco, calvo, que estava vestido com calça jeans e jaqueta escura. O indivíduo já teria praticado outros assaltos em farmácias no Batel e Bigorrilho.

Em nota, a rede de farmácia lamentou o assalto. A empresa comunica que está prestando total assistência às vítimas, bem como contribuindo com as autoridades para elucidação do caso. A loja permanecerá fechada por tempo indeterminado, diz a nota.

