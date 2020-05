Uma farmácia no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, teve cenas de terror na noite de terça-feira (26). Um homem abusou sexualmente de três mulheres e ainda levou R$ 200 do caixa. O criminoso ainda não foi encontrado pela polícia. Ele já praticou assaltos a outros estabelecimentos da capital.

A ocorrência ocorreu próximo das 21h quando um homem de máscara entrou na loja, pegou alguns produtos e se dirigiu ao caixa. Foi nesse momento que deu voz de assalto. Com uma pistola, pegou o dinheiro e separou os homens das mulheres que estavam na farmácia.

LEIA MAIS – Viaduto em São José dos Pinhais pra Copa será concluído 6 anos após o 7 x 1

Três mulheres foram levadas para uma pequena sala onde o abuso sexual foi cometido. Depois de meia hora, o homem deixou a loja com o aparelho celular de um dos clientes e dinheiro. A Polícia Militar foi acionada, fez buscas nas imediações, mas não encontrou o criminoso.

Câmeras de Segurança

Pelas câmeras de segurança, percebe-se que o criminosos é um homem branco, calvo, que estava vestido com calça jeans e jaqueta escura. O indivíduo já teria praticado outros assaltos em farmácias no Batel e Bigorrilho.

Em nota, a rede de farmácia lamentou o assalto. A empresa comunica que está prestando total assistência às vítimas, bem como contribuindo com as autoridades para elucidação do caso. A loja permanecerá fechada por tempo indeterminado, diz a nota.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?