Foi retomada nesta semana uma obra que era prometida para a Copa do Mundo de 2014. Seis anos depois do fatídico 7 a 1 da derrota da seleção para a Alemanha na semifinal do Mundial disputado no Brasil, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), órgão do governo do estado responsável por investimentos no entorno da capital, vai concluir a revitalização do viaduto da Avenida das Torres no cruzamento com a Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais, um dos principais acessos ao Aeroporto Afonso Pena.

A obra estava parada desde 2016. Quem transitava pelo trecho, entre o acesso ao Aeroporto Afonso Pena e a Avenida das Torres, que liga o município a Curitiba, via tapumes exatamente em cima da obra do viaduto.

Nesta segunda (24) e terça-feira (25) a movimentação no local mudou com operários trabalhando. Uma das faixas da Avenida Rui Barbosa já estava bloqueada para continuidade da obra, que tem como objetivo a retirada dos tapumes e o fechamento do vão existentes na via. A mudança prevê ainda mais duas pistas na Avenida das Torres.

LEIA MAIS – Petrobrás faz reajuste e gás de cozinha pode ficar mais caro em Curitiba

Segundo a Comec, serão investidos R$ 500 mil para a finalização da obra. A previsão é de que o viaduto seja concluído em quatro meses.

“Só acredito vendo!”

Poucas quadras deste local, no sentido Curitiba, outra trincheira já tirou por um bom tempo a tranquilidade de moradores de São José dos Pinhais, na Rua Arapongas, também em São José dos Pinhais.

Assim como o trecho retomado nesta semana, a obra no local era para a Copa do Mundo de 2014 e foi retomada em janeiro deste ano.

VIU ESSA? – Empresas com frota podem utilizar app para estacionar veículos no EstaR

Na época da retomada dessa obras, os comerciantes e moradores mal acreditaram que finalmente ela seria concluída. “Só acredito vendo”, disse à Tribuna no começo do ano o comerciante Rodrigo da Rocha, que já amargava na época R$ 400 mil em prejuízo em seu restaurante por causa da obra não concluída.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?