PM usa drones e helicóptero em megaoperação contra crimes no Centro de Curitiba

Uma operação da Polícia Militar do Paraná (PMPR) mobiliza equipes em solo, drones e um helicóptero no Centro de Curitiba na tarde desta quarta-feira (12). A ação foca no combate à criminalidade e concentra o policiamento em áreas de grande movimento, como as praças Tiradentes, Rui Barbosa e Zacarias, além da Rua XV de Novembro.

Segundo informações da PMPR, o objetivo principal da ação é conter crimes como roubos, furtos e o tráfico de drogas, além de localizar suspeitos e cumprir mandados de prisão em aberto.

De acordo com a corporação, equipes do 33º Batalhão da PM atuam em ações de prevenção e repressão a crimes, com o apoio da Companhia Operacional de Recobrimento Preventivo (CORP) na ampliação do patrulhamento e na realização de abordagens.

O policiamento foi intensificado em pontos estratégicos com maior fluxo de pedestres e histórico de ocorrências, como o furto e roubo de celulares e correntinhas. A intenção das equipes é manter presença ostensiva para aumentar a sensação de segurança de quem circula pela região central da capital paranaense.