Plantas também sentem frio! Cuidado deve ser redobrado no inverno

Casacos, toucas, cachecóis, uma boa xícara de café, um chocolate quente, estamos no inverno e essas são algumas das opções que podem ser usadas para driblar as baixas temperaturas. Mas e suas plantas, será que elas também sentem frio? A resposta é sim, assim como as pessoas, elas também sentem as baixas temperaturas. Por isso, durante os dias frios é importante buscar alternativas para que as plantas fiquem protegidas e confortáveis.

“Antes de mais nada, vale lembrar que por ser um país grande, no Brasil o inverno pode se apresentar de forma diferente em cada região, com alguns lugares sendo mais secos, outros mais úmidos, temperaturas mais baixas, ventos e geadas em determinados locais e tudo isso deve ser levado em consideração. E de forma geral, também é importante saber que as nossas plantas sempre irão precisar de cuidados específicos de acordo com cada estação do ano, mas em períodos como o inverno, geralmente elas ficam mais sensíveis e a atenção deve ser redobrada”, explica o engenheiro agrônomo da Forth Jardim, Marcos Estevão Feliciano.

LEIA TAMBÉM:

>> Abandono, ‘banho na fonte’ e lixão: Bosque de Curitiba é alvo de reclamação de moradores

>> Luciano Huck revela valor doado ao ‘Criança Esperança’ e é criticado; Só isso??

Assim como o corpo humano é composto em boa parte por água (mais de 70%), as plantas também têm cerca de 80% do seu peso constituído por água. As baixas temperaturas podem afetar o fluido, congelando-o e consequentemente afetando as células das plantas influenciando no seu crescimento e reprodução. Além disso, em regiões onde tem geadas, por exemplo, também pode acontecer de se formar finas películas de gelo em volta, cobrindo toda a planta e isso pode fazer com que a radiação solar tenha seus efeitos amplificados, queimando sua superfície.

Outros fatores como o vento, que pode causar a queda de folhas e galhos, a falta de luz direta (que é primordial para algumas espécies), o solo mais úmido, propício para o aparecimento de parasitas ou até o apodrecimento da raiz, são consequências que podem atingir as plantas, caso elas não recebam os cuidados necessários.

O especialista da Forth Jardim, deixa algumas dicas para amenizar os efeitos do frio e permitir que as plantas passem pelo inverno de forma tranquila:

1 – Acomode suas plantas

Se você tem vasos ou plantas suspensas que ficam em áreas externas, como as sacadas, por exemplo, fica mais fácil remanejá-las. A dica é trazê-las para dentro de casa, mas, sempre que possível, opte por deixá-las próximas às janelas ou locais que recebem mais a luz solar. Iluminação artificial, como a utilização de lâmpadas próximas, também podem ser uma forma de fornecer uma fonte de calor.

Antes de remanejá-las, vale fazer uma “inspeção”, se o seu vaso de planta está limpo, sem folhas e galhos mortos e/ou doentes ou com alguma praga.

2 – Proteja contra o frio

Tanto para as plantas que ficam dentro de casa quanto, nos casos em que não é possível remanejar elas de local, para quem tem jardim externo e plantas direta no solo, por exemplo, a adubação também é uma forma de protegê-las.

A adubação rica em potássio faz com que a planta fique mais resistente ao frio, geadas, pragas e doenças. Já a adubação foliar com fosfito de potássio, favorece a resistência e deixa a planta pronta para reagir a um possível ataque de fungos.

3 – Regue com cuidado

A frequência de regas deve ser bem menor no período de inverno, pois como as plantas estão em “dormência”, a necessidade de água, que geralmente é usada em processos metabólicos e fotossintetizantes, é menor. Desta forma o excesso de água e umidade pode provocar apodrecimento de raiz ou surgimento de fungos e pragas.

Além de diminuir a frequência, é mais indicado regá-las no período da manhã, pois de tarde e de noite o risco de o solo ficar mais úmido é maior. E o ideal é regar o solo e não as folhas e flores.

4 – Faça podas de manutenção

Realizar podas para retirar galhos mortos, malformados ou doentes, também é uma forma de literalmente “limpar” a planta e melhor a incidência solar sobre ela. E vale reforçar que o final do inverno é um dos períodos mais propícios para realizar podas, pois é uma forma de já começar a prepará-la para chegada da Primavera, permitindo que cresça ainda mais bonita e saudável.

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal