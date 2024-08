Pinguins têm viagem de partida com data marcada no Paraná

Pinguins-de-Magalhães vão retornar ao mar nesta segunda-feira (26) na praia de Pontal do Sul, no litoral do Paraná. Essa é a primeira soltura da espécie neste ano. O público pode acompanhar o evento.

O Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC-UFPR) executa o projeto. De acordo com informações do laboratório, os animais dessa espécie são do sul da Argentina. Durante o inverno, eles se deslocam em busca de alimento. Por isso, o aparecimento deles se torna comum no litoral brasileiro.

O evento de soltura começa a partir das 10 horas, na Praia de Pontal do Sul, próximo à Assenodi. A entrada é pela Rua das Orquídeas.

A recomendação é que a soltura dos pinguins-de-magalhães ocorra com um grupo mínimo de 10 pinguins e que seja realizada até o mês de dezembro, momento em que as correntes marinhas ajudam no retorno deles ao local de origem.

Equipes do LEC-UFPR resgatam e cuidam dos pinguins que aparecem machucados no litoral do Paraná. Os pinguins também recebem microchips identificadores e licença ambiental para a reintegração ao meio ambiente.

“Segunda-feira, 26 de agosto, os pinguins retornam ao mar, recuperados e preparados para novas aventuras”, escreveu o LEC-UFPR em uma publicação nas redes sociais.