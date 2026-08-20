Pimentel entra na campanha de Sandro Alex e assume coordenação em Curitiba

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), assumiu a coordenação da campanha de Sandro Alex (PSD) ao Governo do Paraná em Curitiba e na Região Metropolitana. A confirmação ocorreu durante uma reunião da chapa com lideranças na noite desta quarta-feira (19).

A aliança reforça parcerias construídas na política curitibana. Rafael Greca (MDB), atual candidato a vice-governador na chapa, teve Eduardo Pimentel como vice-prefeito entre 2017 e 2024, quando Pimentel assumiu a Prefeitura de Curitiba.

À frente da coordenação na capital e na Região Metropolitana, Pimentel buscará ampliar o apoio à chapa que tem Sandro Alex como candidato à sucessão de Ratinho Júnior (PSD). Com quase 1,4 milhão de eleitores aptos a votar, Curitiba concentra cerca de 16,5% do eleitorado do Paraná.

“Eu acredito no projeto que estamos construindo para o Paraná, sob a liderança do Sandro e do Greca, e vou trabalhar para que Curitiba esteja junto nessa caminhada. O Estado e a Capital precisam continuar trabalhando juntos, e o Sandro tem experiência, conhecimento e capacidade de diálogo para fazer isso”, afirmou Pimentel.

A participação de Pimentel na coordenação ocorre em um momento de alta aprovação de sua gestão. Levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas* em maio apontou que 78% dos curitibanos aprovam a administração do prefeito.

Na pesquisa mais recente, o senador Sergio Moro (PL) aparece com 37% das intenções de voto para governador do Paraná. Sandro Alex (PSD) e Requião Filho (PDT) aparecem empatados tecnicamente dentro da margem de erro, segundo levantamento do instituto Real Time Big Data divulgado na última terça-feira (18)**. A maioria dos paranaenses ainda não definiu seu voto.

*Metodologia: 800 habitantes de Curitiba entrevistados entre os dias 25 e 28 de maio de 2026. Pesquisa realizada pela Paraná Pesquisas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.



**Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 13 a 17 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela Real Time Midia. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-09262/2026.