Petisco para a Copa do Mundo: Rolo de queijo é o segredo de chef para impressionar sem sujar louça

Com a Copa do Mundo rolando e os jogos da seleção brasileira unindo torcedores por todo o Brasil, a busca por petiscos práticos, saborosos e que fujam do óbvio vira uma verdadeira febre nas redes sociais. Para unir o útil ao agradável, uma receita que está fazendo sucesso nas redes é o rolo de queijo com frutas secas e castanhas, inspirada no criador de conteúdo e especialista em culinária prática, Chef Betto Auge.

Ganhar tempo na cozinha para não perder nenhum lance do jogo é a prioridade de qualquer torcedor. É exatamente essa a premissa do Chef Betto Auge, que conquistou mais de 5,5 milhões de seguidores no Instagram compartilhando receitas saudáveis, fáceis e, o melhor de tudo, que sujam pouca louça.

Segundo o chef, esse rolo de queijo é “uma receita boa para impressionar os convidados”. O prato equilibra a cremosidade do queijo com a crocância das castanhas e o azedinho do cranberry, criando um visual sofisticado que parece saído de um restaurante, mas que exige um esforço mínimo. É o petisco ideal para servir com torradas, pães artesanais ou crackers enquanto a bola rola.

Rolo de queijo com frutas secas e castanhas – Ingredientes

Para preparar essa receita, você vai precisar de itens simples, mas que juntos entregam uma explosão de sabores texturas:

300g de cream cheese

1 xícara de nozes

1 xícara de cranberry (desidratado)

1 xícara de salsinha picada

2 colheres de sopa de mel

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Como fazer o rolo de queijo?

O grande segredo dessa receita está na estruturação do rolo, que ganha consistência no frio e é finalizada com uma crosta crocante. Siga o passo a passo:

O visual e a base: Comece picando bem as nozes, o cranberry e a salsinha.

A mistura: Em uma tigela, adicione o cream cheese e misture com apenas metade da porção de cada um dos ingredientes picados (guarde a outra metade, pois ela será usada para fazer a crosta externa).

Modelagem: Espalhe a mistura de queijo em cima de um pedaço de papel-filme. Enrole moldando em formato do rolo (ou salame) e feche bem as pontas. Leve ao congelador por cerca de 1 hora até que fique firme.

A Crosta: Em uma superfície limpa ou tábua, espalhe a outra metade das nozes, do cranberry e da salsinha, temperando com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Retire o rolo de queijo do congelador, remova o papel-filme e role-a por cima dessa mistura, pressionando levemente para que a crosta grude por igual em toda a superfície.

Hora de finalizar e servir

Na hora de servir, coloque o rolo em uma tábua bonita e finalize regando com as duas colheres de mel. O contraste do doce do mel com o salgado do queijo e o toque fresco da salsinha eleva o petisco a outro nível.