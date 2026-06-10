Como fazer pão caseiro fofinho: chef ensina truque simples para massa crescer

Fazer pão caseiro pode ser mais simples do que parece. A chef Bruna Lopes, participante do programa Chef de Alto Nível, da TV Globo, em 2025, compartilhou uma receita prática de pão tipo caseiro que promete massa macia, leve e bem fofinha. O diferencial está em um truque simples para estimular a fermentação e garantir um melhor crescimento da massa.

A receita da chef utiliza ingredientes básicos e pode ser preparada tanto manualmente quanto com auxílio de batedeira planetária.

Ingredientes

1 kg de farinha de trigo sem fermento;

20 g de sal;

60 g de açúcar refinado;

10 g de fermento biológico seco instantâneo (1 sachê);

80 g de óleo de girassol ou soja;

1 ovo (aproximadamente 50 g);

500 g de leite integral em temperatura ambiente.

Segundo a chef, dependendo da umidade do ambiente e da farinha utilizada, pode ser necessário acrescentar um pouco mais de leite para deixar a massa macia.

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha, o sal, o açúcar e o fermento. Acrescente o óleo, o ovo e o leite e mexa até formar uma massa homogênea.

Transfira para uma bancada e sove por cerca de 10 minutos, até que a massa fique lisa e elástica. Quem preferir pode utilizar uma batedeira planetária com gancho por aproximadamente seis minutos.

Faça uma bola com a massa, coloque em uma tigela untada com óleo, cubra e deixe descansar por pelo menos uma hora.

Truque para a massa crescer mais

A dica de Bruna Lopes é aquecer o forno a 100°C por cinco minutos e desligá-lo antes de colocar a massa para descansar. O ambiente morno ajuda a ativar o fermento e favorece o crescimento, principalmente em dias frios.

Após o primeiro descanso, divida a massa em três partes iguais. Abra cada porção com um rolo e enrole firmemente para formar os pães.

Coloque os três pães em uma assadeira untada, deixando espaço entre eles. Deixe crescer por mais 40 minutos.

Para finalizar, pincele uma mistura de um ovo com uma colher de leite sobre os pães e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 a 40 minutos, ou até que fiquem dourados.

Resultado

A receita rende três pães de casca macia e miolo leve, ideais para acompanhar café, manteiga, geleias ou outros acompanhamentos. Com poucos ingredientes e um método simples, o preparo é uma opção para quem deseja fazer pão caseiro sem complicação.