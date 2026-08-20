Pensando em ir ao Zoológico? Local será nesta sexta-feira

O Zoológico Municipal de Curitiba estará fechado para visitação entre esta sexta-feira (21) e o dia 5 de setembro. O local vai passar por obras para recuperação do asfalto e pavimentação das vias internas, drenagem e melhorias nos recintos dos animais.

Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, as visitas serão interrompidas como medida de segurança para a população e os funcionários das obras, que vão envolver máquinas e caminhões e impossibilitar a circulação de pessoas.

O fechamento também foi considerado uma forma de dar maior agilidade aos serviços. A pasta informou que a rotina dos animais não será alterada e que eles não serão prejudicados.

O Zoológico de Curitiba se estende por cerca de 589 mil metros quadrados, com aproximadamente 165 recintos e 1,8 mil animais na área de visitação. De acordo com a Prefeitura, mais de 70% dos animais abrigados vieram de contextos que impossibilitam sua soltura na natureza, como apreensões, tráfico, circos e maus-tratos.